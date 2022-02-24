سياسة
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على وقع الحرب.. انفجارات هائلة في العاصمة الأوكرانية كييف
سُمع دويّ انفجارات هائلة فجر الخميس في العاصمة الأوكرانية كييف، وفق شهود عيان. ونقل موقع "أوكرانيسكا برافدا" الإخباري عن مسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية قوله إن مراكز القيادة العسكرية الأوكرانية في مدينتَي كييف وخاركيف تعرضت لهجوم صاروخي.
على وقع الحرب.. انفجارات هائلة في العاصمة الأوكرانية كييف
انفجارات هائلة في العاصمة الأوكرانية كييف / Reuters
24 فبراير 2022

سُمع دوي انفجارات هائلة فجر الخميس في العاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما ذكره مراسل وكالة الأناضول.

وأضاف المراسل أنه سُمع دوي انفجارين كبيرين في مدينة كراماتورسك بإقليم دومباس شرقي العاصمة الأوكرانية.

ونقل موقع أوكرانيسكا برافدا الإخباري عن مسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية قوله اليوم الخميس إن مراكز القيادة العسكرية الأوكرانية في مدينتَي كييف وخاركيف تعرضت لهجوم صاروخي.

وسمع شهود عيان في كييف دوي سلسلة انفجارات بعد وقت قصير من إعلان روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.

وفجر الخميس أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس.

وقال بوتين في كلمة متلفزة إن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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