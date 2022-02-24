سياسة
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بايدن يهدّد: العالَم سيحاسب روسيا على هجومها في أوكرانيا
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، أن روسيا وحدها المسؤولة عن الموت والدمار الذي ستُحدِثه عمليتها العسكرية شرقي أوكرانيا. وأضاف في بيان أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردُّون على العملية العسكرية الروسية بطريقة موحَّدة وحاسمة.
بايدن يهدّد: العالَم سيحاسب روسيا على هجومها في أوكرانيا
بايدن يهدّد: العالم سيحاسب روسيا على هجومها في أوكرانيا / Getty Images
24 فبراير 2022

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، أن روسيا وحدها المسؤولة عن الموت والدمار الذي ستُحدِثه عمليتها العسكرية شرقي أوكرانيا.

وأضاف في بيان أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردُّون على العملية العسكرية الروسية بطريقة موحَّدة وحاسمة.

وتابع بايدن: "دعوات العالم أجمع مع أوكرانيا الليلة"، مضيفاً: "اختار بوتين مع سبق الإصرار حرباً ستؤدِّي إلى المعاناة وخسائر فادحة في الأرواح".

وأكّد أن العالم سيحاسب روسيا على هذا الهجوم.

وأشار إلى أنه سيراقب الوضع من البيت الأبيض، ويتلقى تحديثات منتظمة من فريق الأمن القومي.

ولفت إلى أنه سيجتمع مع قادة مجموعة السبع صباحاً، وأنه سيوجه خطاباً إلى الأمريكيين بشأن العقوبات التي ستواجهها روسيا.

وفي وقت سابق الخميس أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وقال بوتين في كلمة متلفزة إن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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