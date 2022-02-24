سياسة
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"لن نعتدي بل سندافع عن أنفسنا".. زيلنسكي يعلن حالة الطوارئ في أوكرانيا
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بعد إعلان الرئيس الروسي إطلاق عملية عسكرية شرقي أوكرانيا. وأشار زيلينسكي إلى أن بلاده ستدافع عن نفسها إذا تعرّضت أرواح مواطنيها وحرّيتهم وأطفالهم لهجوم من روسيا.
"لن نعتدي بل سندافع عن أنفسنا".. زيلنسكي يعلن حالة الطوارئ في أوكرانيا
زيلينسكي: أوكرانيا ستدافع عن نفسها إذا تعرّضت أرواح مواطنيها وحرّيتهم وأطفالهم لهجوم من روسيا / Reuters
24 فبراير 2022

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية شرقي أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي في كلمة له فجر الأحد، أن روسيا نفّذت ضربات صاروخية على البنية الأساسية لأوكرانيا وعلى حرس الحدود هناك، وأن دوي الانفجارات سُمع في مدن عديدة بأوكرانيا.

وأضاف أن الأحكام العرفية فُرضت على جميع أراضي الدولة، وأنه تحدث هاتفياً إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا ستدافع عن نفسها إذا تعرّضت أرواح مواطنيها وحرّيتهم وأطفالهم لهجوم من روسيا، مؤكداً: "لن نعتدي، بل سندافع عن أنفسنا"، مضيفاً: "نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء، وسننتصر".

وسُمع دوي انفجارات هائلة فجر الخميس في العاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما ذكره مراسل وكالة الأناضول.

وأضاف المراسل أنه سُمع دوي انفجارين كبيرين في مدينة كراماتورسك بإقليم دومباس شرقي العاصمة الأوكرانية.

ونقل موقع "أوكرانيسكا برافدا" الإخباري عن مسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية قوله اليوم الخميس إن مراكز القيادة العسكرية الأوكرانية في مدينتَي كييف وخاركيف تعرضت لهجوم صاروخي.

وسمع شهود عيان في كييف دوي سلسلة انفجارات بعد وقت قصير من إعلان روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.

وفجر الخميس أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس.

وقال إن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفرّ منها"، وفق موقع سبوتنيك الروسي.

وأضاف الرئيس الروسي: "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يُظهِر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها، إنها مسألة وقت".

ومساء الاثنين أعلن بوتين اعتراف روسيا رسمياً باستقلال منطقتَي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وأنه أمر بإرسال قوات عسكرية "للحفاظ على السلام" بالمنطقة.

والثلاثاء صدّق البرلمان الروسي على قرار إرسال قوات إلى خارج البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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