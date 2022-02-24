أعلنت روسيا، الخميس، إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية في حدودها الغربية المحاذية لأوكرانيا وبيلاروسيا.

ونشرت السلطات الروسية تحذيراً للطيارين جاء فيه: "عُلّق استخدام المجال الجوي على الحدود الغربية لروسيا مع أوكرانيا وبيلاروسيا مؤقتاً، بسبب التهديد الكبير لسلامة الطائرات المدنية، نظراً إلى استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية".

من جانبها أعلنت أوكرانيا إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران المدني بعد إعلان فلاديمير بوتين شنّ عملية عسكرية ضدّ هذا البلد.

وأعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان على موقعها الإلكتروني إغلاق المجال الجوي، مشيرة إلى "مخاطر أمنية عالية".

بدورها أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية إلغاء رحلاتها المقررة إلى أوكرانيا بسبب الظروف الأمنية المتردّية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها المدير العام للشركة بلال أكشي الخميس، على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أكشي: "قررنا إلغاء جميع الرحلات الجوية المقررة إلى أوكرانيا اليوم بسبب إغلاق المجال الجوي لهذا البلد".

ومساء الاثنين أعلن بوتين اعتراف روسيا رسمياً باستقلال منطقتَي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وأنه أمر بإرسال قوات عسكرية "للحفاظ على السلام" بالمنطقة.

وفجر الخميس أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وقال بوتين في كلمة متلفزة إن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها"، وحثّ الجنود الأوكرانيين في منطقة القتال على الاستسلام وإلقاء الأسلحة والعودة إلى ديارهم.

من جانبه ندّد الرئيس الأمريكي جو بايدن بما وصفه بأنه "هجوم غير مبرَّر للقوات العسكرية الروسية"، وشدّد على أن الولايات المتحدة وحلفاءها سوف يردُّون بطريقة موحدة وحاسمة، وأن العالم سيحاسب روسيا، حسب تعبيره.