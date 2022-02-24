سياسة
4 دقيقة قراءة
"الغزو الروسي لأوكرانيا".. هل يكون فرصة استراتيجية لواشنطن؟
كشفت صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية أن العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا، قد تكون فرصة استراتيجية للولايات المتحدة للتعامل بشكل حاسم مع روسيا بطريقة تعزز أيضاً الأهداف الاستراتيجية لواشنطن في آسيا.
"الغزو الروسي لأوكرانيا".. هل يكون فرصة استراتيجية لواشنطن؟
الغزو الروسي لأوكرانيا.. كيف يمكن أن يكون فرصة استراتيجية للولايات المتحدة؟ / AA
24 فبراير 2022

كشف تقرير نشرته صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية، أنه يمكن للولايات المتحدة الأمريكية استغلال فرصة التدخل الروسي في أوكرانيا بشكل استراتيجي لخدمة مصالحها.

وقالت الصحيفة، في تقريرها بعنوان "غزو بوتين قد يكون فرصة استراتيجية"، إنه توجد طريقتين يمكن بهما استغلال واشنطن لما يجري، الأولى، تكمن في عقد صفقة تمنح بوتين رغبته في الحصول على النفوذ داخل أوكرانيا، وحث الأوكرانيين على اتخاذ موقف الحياد أو التنازل عن عضوية الناتو، وقد تؤدي هذه الصفقة بالتالي إلى تحرير موارد الولايات المتحدة، لردع الصين.

وتعتقد الصحيفة، أن هذا الخيار وإن كان استراتيجياً، فهو "غير أخلاقي"، إذ إنه في حال احترم بوتين الشروط، وهو بالتأكيد لن يفعل حسب رأي "فورين بوليسي"، ستكون النتيجة بكل بساطة حينها تحويل خط الصراع غرباً إلى حدود بولندا ورمانيا. وبما أن هذه الدول، على عكس أوكرانيا، تعد حلفاء في الناتو، فإنه سيتعين حينها على الولايات المتحدة إرسال المزيد من القوات إلى أوروبا، وستخسر بالتالي رهانها.

أما الخيار الثاني للولايات المتحدة، فيتمثل في هندسة هزيمة لروسيا على أيدي الأوكرانيين،

وستكون هذه الهزيمة كبيرة لدرجة أنها لن تؤدي إلى تراجع بوتين فحسب، وإنما ستعيد تفكيره أيضاً في سياسته الخارجية بأكملها.

وبموجب هذه الاستراتيجية، ستسلح الولايات المتحدة الأوكرانيين وتحرضهم بنفس الطريقة التي دعمت بها المقاتلين في أفغانستان في ثمانينات القرن الماضي، على حد تعبير الصحيفة.

وكانت توجد سوابق تاريخية تؤيد هذه الاستراتيجية، إذ قامت كل من روسيا القيصرية، والاتحاد السوفيتي على حد سواء، بإعادة تقييم جذري للسياسة الخارجية بعد هزائم كبيرة منيت بها سابقاً، على غرار هزيمتها من اليابان 1905.

ولذلك يجب على الغرب، حسبما نبه إليه التقرير، أن يدعم فكرة أن تصبح أوكرانيا دولة غير قابلة للحل، بشكل تتراجع فيه روسيا عن محاولة الغزو أو الإخضاع أصلاً.

ويشير تقرير "فورين بوليسي" إلى أنه يجب على إدرة بايدن، لتحقيق هذه الخطة، تقديم صواريخ ستينغر، وأسلحة مضادة للطائرات بدون طيار، وألغام، فضلاً عن أن تكون مستعدة للتدفق المستمر للصواريخ المضادة للدبابات وذخائر الأسلحة الصغيرة.

كما يمكن للولايات المتحدة وحلفائها، بالتوازي مع ذلك، مساعدة الأوكرانيين في تطوير البنية التحتية لمعقل وطني في غرب البلاد، بما في ذلك تأمين معدات الاتصالات ودعم التنمية البرية، لطرق الإمداد في حالة الهيمنة الجوية الروسية المطولة.

كما أنه يجب على الدبلوماسية الأمريكية، إضافة إلى ذلك، استغلال الصدمة التي أحدثها الغزو الروسي، على السياسة الأوروبية، لتحفيز المزيد من تقاسم الأعباء بين الحلفاء.

ولكن هذه الفرصة يجب ألا تضيّع بحسب الصحيفة، وحسن استغلالها سيتطلب من الإدارة الأمريكية، إعطاء أولوية أكبر بكثير مما لديها حتى الآن لدفع الحلفاء لزيادة الإنفاق الدفاعي وتوفير الأسلحة لهم.

وأكد التقرير أنه لا يمكن إغفال دور العقوبات التي يجب أن تكون جزءاً من كل هذا، لاسيما الإجراءات الأكثر صرامة ضد البنوك الروسية، وصادرات الطاقة والديون السيادية، التي أعلن بايدن أن إدارته على استعداد لتنفيذها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us