سياسة
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على وقع الحرب.. أسعار النفط والذهب والألمنيوم تبلغ مستويات قياسية
شهدت أسعار النفط والذهب ارتفاعاً قياسياً لم تشهده منذ سنوات، عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شنّ عملية عسكرية في شرق أوكرانيا.
على وقع الحرب.. أسعار النفط والذهب والألمنيوم تبلغ مستويات قياسية
ارتفعت أسعار النفط والذهب والألمنيوم مع إعلان روسيا الهجوم على أوكرانيا، ووصلت إلى مستويات قياسية.  / AFP
24 فبراير 2022

شهدت أسعار النفط والذهب والألمنيوم ارتفاعاً قياسياً الخميس، عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتخطى سعر برميل النفط عتبة 100 دولار للمرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات، عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن "عملية عسكرية" في أوكرانيا.

وسجل سعر برميل برنت 100.04 دولار، مع تنامي المخاوف بشأن حرب واسعة النطاق في أوروبا الشرقية، وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذا السعر منذ عام 2014، إذ زادت الأسعار بنسبة 2.67 بالمئة بقيمة 2.59 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق الخميس صعدت أسعار العقود الفورية للذهب في التعاملات المبكرة، لتصل إلى أعلى سعر لها منذ أغسطس/آب 2020، عقب إعلان بوتين الهجوم.

وبحلول الساعة 03:21 بتوقيت غرينتش، صعدت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 1.07 بالمئة إلى 1928.6 دولار للأونصة (الأوقية).

ويُعَدّ الذهب أحد الأصول التي يُتحوَّط بها ضد ارتفاعات التضخم وضد المخاطر الجيوسياسية وأوقات الأزمات الاقتصادية والحروب.

فيما وصل سعر الألمنيوم إلى مستوى قياسي بعد هجوم روسيا، المنتج الرئيسي له، على أوكرانيا.

وارتفع سعر هذا المعدن الصناعي إلى 3382.50 دولار للطن، متجاوزاً المستوى القياسي السابق البالغ 3380.15 دولار، الذي سجّله عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.

وروسيا منتج رئيسي للنفط الخام، إذ تُعتبر ثاني أكبر منتج بعد الولايات المتحدة بمتوسط يومي 10.2 مليون برميل، وأكبر مصدّر للغاز الطبيعي إلى أوروبا.

في سياق متصل قال مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن من غير المتوقع أن تفرض الإدارة عقوبات على قطاع النفط الخام والوقود المكرر في روسيا، بسبب مخاوف من التضخم والأضرار التي يمكن أن تُلحِقها بحلفائها الأوروبيين وأسواق النفط العالمية والمستهلكين الأمريكيين، وفق وكالة رويترز.

وتراهن الولايات المتحدة على أن السماح باستمرار تدفق النفط من روسيا، ولو عمد بوتين إلى غزو أوكرانيا غزواً شاملاً، سيساعد على الحدّ من ارتفاع الأسعار العالمية وعلى حماية المستهلكين الأمريكيين من زيادة أسعار البنزين.

ومساء الاثنين أعلن بوتين اعتراف روسيا رسمياً باستقلال منطقتَي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وأمر بإرسال قوات عسكرية "للحفاظ على السلام" بالمنطقة.

وفجر الخميس أعلن الرئيس الروسي إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وقال بوتين في كلمة متلفزة إن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها"، وحثّ الجنود الأوكرانيين في منطقة القتال على الاستسلام وإلقاء الأسلحة والعودة إلى ديارهم.

من جانبه ندّد الرئيس الأمريكي جو بايدن بما وصفه بأنه "هجوم غير مبرَّر للقوات العسكرية الروسية"، وشدّد على أن الولايات المتحدة وحلفاءها سوف يردُّون بطريقة موحدة وحاسمة، وأن العالم سيحاسب روسيا، حسب تعبيره.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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