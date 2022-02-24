سياسة
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بحضور قادة عسكريين وأمنيين.. أردوغان يترأس قمة أمنية لبحث ملف أوكرانيا
انطلقت في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، قمة أمنية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، لبحث التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.
بحضور قادة عسكريين وأمنيين.. أردوغان يترأس قمة أمنية لبحث ملف أوكرانيا
FILE PHOTO: Turkish President Tayyip Erdogan visits Ukraine / Reuters
24 فبراير 2022

انطلقت في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة الخميس، قمة أمنية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وستبحث القمة التي انطلقت الساعة 11:00 (08:00 توقيت غرينتش) التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

ويشارك في القمة فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي، ووزيرا الدفاع خلوصي أقار والداخلية سليمان صويلو، ورؤساء هيئة الأركان يشار غولر، وجهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ودائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ومدير مكتب الرئاسة حسن دوغان.

يشار إلى أن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، لم يحضر الاجتماع لوجوده في كازاخستان.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وقال في كلمة متلفزة إن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".

ومساء الاثنين أعلن بوتين اعتراف روسيا رسمياً باستقلال منطقتَي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وأمر بإرسال قوات عسكرية "للحفاظ على السلام" بالمنطقة.

وفجر الخميس أعلن الرئيس الروسي إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وقال بوتين في كلمة متلفزة إن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها"، وحثّ الجنود الأوكرانيين في منطقة القتال على الاستسلام وإلقاء الأسلحة والعودة إلى ديارهم.

من جانبه ندّد الرئيس الأمريكي جو بايدن بما وصفه بأنه "هجوم غير مبرَّر للقوات العسكرية الروسية"، وشدّد على أن الولايات المتحدة وحلفاءها سوف يردُّون بطريقة موحدة وحاسمة، وأن العالم سيحاسب روسيا، حسب تعبيره.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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