قال السفير الأوكراني في تركيا واسيل بودنار، إن بلاده ستنتصر في الحرب الدائرة مع روسيا، مبيّناً أن ذلك سيكون بقوة الجيش ودعم المجتمَعَين الأوكراني والدولي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين الخميس، حول التدخل الروسي في أوكرانيا.

وأضاف بودنار أن القوات الأوكرانية كافة تواصل التصدّي للهجمات في أنحاء البلاد.

وأفاد نقلاً عن مصادر في القوات المسلحة الأوكرانية، بإسقاط 5 مقاتلات ومروحيتين لموسكو، حتى الآن، وقصف 3 دبابات، إلى جانب تدمير شاحنات للجيش الروسي.

وأشار إلى تكبّد الجيش الروسي خسائر كبيرة حتى الآن، لافتاً في الوقت ذاته إلى وجود خسائر مماثلة أيضاً في صفوف "جنودنا الذين يدافعون عن أوكرانيا" وبين المدنيين.

ولفت إلى أن النساء والأطفال هم من يدفعون الثمن الأكبر للتدخل الروسي.

واتهم السفير الأوكراني روسيا بنشر معلومات مضللة وخاطئة على شبكة الإنترنت، داعياً إلى التحقق من المعلومات المنشورة حول المستجدات الأخيرة، عبر وزارة الخارجية الأوكرانية.

وتابع: "سننتصر في هذه الحرب بقوة جيشنا ودعم المجتمَعَين الأوكراني والدولي. تذكروا هذا اليوم جيداً، لأن العالم تغيّر كثيراً بعد 24 فبراير/شباط".

ودعا بودنار العالم إلى تشكيل تحالف ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعرقلة انتشار مساحة الحرب.

ودعا بودنار أنقرة إلى مساعدة أوكرانيا، وإغلاق مجالها الجوي والمضايق البحرية التركية أمام الطائرات والسفن الروسية.

كما دعا أنقرة إلى فرض عقوبات على موسكو، ومصادرة الأسهم الروسية في تركيا.

وشدّد على ضرورة تقديم تركيا المساعدات الإنسانية والمالية لأوكرانيا، إلى جانب دفاعها عن كييف.

وفجر الخميس أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وقال في كلمة متلفزة إن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها"، وفق موقع سبوتنيك الروسي.