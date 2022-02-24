أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فجر الجمعة، أنّ 137 أوكرانياً على الأقلّ قتلوا الخميس في اليوم الأول من الغزو الروسي لبلاده.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو بثّت على الموقع الإلكتروني للرئاسة إنّ "137 بطلاً من مواطنينا" قتلوا في الاجتياح الروسي و316 آخرين أصيبوا بجروح في المعارك.

أفعال "ألمانيا النازية"

من جهته، شبّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس الغزو الروسي لأوكرانيا بأفعال "ألمانيا النازية" خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال: "هاجمت روسيا أوكرانيا بجبن وبطريقة انتحارية كما فعلت ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية".

ودعا الروس إلى الخروج إلى الشوارع للاحتجاج على هذه الحرب، وحضّ الأوكرانيين على الانضمام إلى وحدات الدفاع عن الأراضي.

وقال: "ينبغي على أولئك الذين لديهم خبرة في القتال والقادرين على الانضمام إلى الدفاع عن أوكرانيا، التقدم إلى مراكز التجنيد في وزارة الداخلية".

وفي وقت سابق الخميس، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب للشعب: "أوكرانيا تدافع عن نفسها، ولن تتنازل عن حريتها"، كما رفع القيود عن أي مواطن يحمل السلاح دفاعاً عن أوكرانيا.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من مختلف الدول حول العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.