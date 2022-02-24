سياسة
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بعد دعم إسرائيل لوحدة أوكرانيا.. روسيا: لا نعترف باحتلال الجولان السوري
أعلنت روسيا عدم اعترافها بالاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان السورية، بعد وقت قصير من صدور بيان عن "تل أبيب"، يدعم "وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا".
بعد دعم إسرائيل لوحدة أوكرانيا.. روسيا: لا نعترف باحتلال الجولان السوري
إسرائيل تحتل مرتفعات الجولان السوري منذ عام 1967 / AFP
24 فبراير 2022

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الخميس، إن روسيا أعلنت أمس الأربعاء، عدم اعترافها بالاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان السورية، بعد وقت قصير من صدور بيان عن "تل أبيب"، يدعم "وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا".

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن الأمر بدا كـ"رسالة" احتجاج، من موسكو إلى تل أبيب.

وحول التفاصيل، ذكرت هآرتس، أنه في "إحاطة شهرية حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، هاجم نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إسرائيل وأكد موقف روسيا بعدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، وأنها جزء لا يتجزأ من سوريا".

وقال بوليانسكي، قبل ساعات من بدء روسيا هجمات عسكرية على أوكرانيا: "نشعر بالقلق إزاء خطط تل أبيب المعلنة لتوسيع النشاط الاستيطاني في مرتفعات الجولان المحتلة، الأمر الذي يتعارض بشكل مباشر مع أحكام اتفاقية جنيف لعام 1949".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أصدرت، ظهر الأربعاء، أول بيان لها يدعم أوكرانيا منذ بدء الصراع، دون الإشارة إلى روسيا.

وجاء في البيان: "تُشاطر إسرائيل المجتمع الدولي قلقه بشأن الخطوات المتخذة في شرق أوكرانيا، والتصعيد الخطير في الوضع".

وأضافت: "تدعم إسرائيل وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا".

والخميس، أدانت إسرائيل، التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، واعتبرته انتهاكاً خطيراً للنظام الدولي.

جاء ذلك، حسبما نشر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، في عدة تغريدات عبر تويتر.

وقال لابيد: "الهجوم الروسي على أوكرانيا انتهاك خطير للنظام الدولي، وإسرائيل تدين الهجوم، وهي مستعدة لتقديم المساعدة الإنسانية لمواطني أوكرانيا".

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من مختلف دول العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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