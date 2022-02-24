سياسة
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بعد أن خاضا إضراباً طويلاً عن الطعام.. إسرائيل تفرج عن أسيرَين فلسطينيين
تنسم أسيران فلسطينيان الحرية، بعد أن أفرج عنهما من سجون الاحتلال الإسرائيلي، عقب إضراب طويل عن الطعام بدآه بسبب اعتقالهما إدارياً بدون تهم رسمية.
بعد أن خاضا إضراباً طويلاً عن الطعام.. إسرائيل تفرج عن أسيرَين فلسطينيين
مقداد القواسمي أضرب عن الطعام 113 يوماً / مواقع التواصل
24 فبراير 2022

أفرجت إسرائيل، الخميس، عن الأسيرين الفلسطينيين هشام أبو هواش (39 عاماً) ومقداد القواسمة (24 عاماً) من سجونها، وفق اتفاق سابق، أنهيا بموجبه إضراباً طويلاً عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهما الإداري.

وأطلق سراح الأسيرين، وهما من محافظة الخليل (جنوب)، من سجن النقب جنوبي إسرائيل، على معبر الظاهرية، جنوبي الضفة الغربية.

وقال أبو هواش للأناضول عقب الإفراج عنه: "شعوري لا يوصف أن التقيت بأطفالي وأهلي".

وأضاف أن "الأسرى يخوضون معركة مع إدارة السجون بخطواتهم الاحتجاجية، وتركتهم في وضع سيئ، لكنهم يقارعون السجان الذي يفرض عليهم عقوبات مختلفة".

وأشار أبو هواش إلى أن "الأسرى يطالبون الشعب بالوقوف إلى جانبهم، ويطالبون المقاومة بدعمهم".

واعتقل أبو هواش وهو من قرية "الطبقة" جنوب غرب الخليل في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وخاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر 141يوماً، قبل أن يُعلّقه في 5 يناير/كانون الثاني بعد اتفاق مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية يقضي بتحديد موعد الإفراج عنه.

في حين اعتقل القواسمة، وهو من مدينة الخليل، في يناير/كانون الثاني 2021، وخاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر 113 يوماً، وعلّقه في 11 نوفمبر/تشرين الثاني مقابل تحديد موعد الإفراج عنه.

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بدون محاكمة، لمدة تصل إلى 6 شهور، قابلة للتمديد.

وحتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قرابة 4500، بينهم نحو 500 معتقل إداري. وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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