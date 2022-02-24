قالت وزارة الزراعة والغابات التركية إنها تتابع عن كثب آثار التطورات بين روسيا وأوكرانيا على أسواق الحبوب والأغذية العالمية، واستبعدت حدوث مشكلة في إمدادات الغذاء.

وأفادت الوزارة في بيان الخميس، أن "مع التوقعات الإيجابية لإنتاج الحبوب لعام 2022، لا توجد مشكلة متوقّعة في الإمدادات الغذائية لبلادنا".

وأضاف البيان أن دول حوض البحر الأسود، وبخاصة روسيا وأوكرانيا، تتمتع بموقع مهم في تجارة الحبوب العالمية.

وأوضح أنه "ونظراً للميزة اللوجستية التي توفرها المنطقة لبلدنا، فقد زاد حجم التجارة معها يوماً بعد يوم".

وتابع: "نتيجة التقييم الذي أجرته الوزارة، ومع الأخذ في الاعتبار المخزونات الحالية للقطاع الخاص، ليس هناك نقص في عرض الحبوب والمواد الخام الأخرى حتى فترة حصاد جديدة".

وأشار إلى أن هناك فرصاً لتوريد الحبوب من البلدان المصدرة الأخرى.

وأكد أن وزارة الزراعة تحضّر الاستعدادات كافة في هذا الصدد، وتواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواصلة الاستقرار الذي تحقق في أسواق المواد الغذائية في تركيا.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من مختلف دول العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.