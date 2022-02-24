قالت روسيا، الخميس، إنها حققت "بنجاح" كل الأهداف المحددة في اليوم الأول من غزوها لأوكرانيا، حيث أسفرت عمليات قصف ومواجهات عن عشرات القتلى، حسب السلطات الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف "أنجزت اليوم بنجاح كل المهمات التي عهدت إلى مجموعات العسكريين في القوات المسلحة لروسيا الاتحادية".

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها البرية توغلت إلى أوكرانيا من شبه جزيرة القرم، في أول تأكيد من موسكو على دخول قواتها البرية.

وقالت روسيا في السابق فقط إنها شنت ضربات جوية وصاروخية على القواعد الجوية الأوكرانية وبطاريات الدفاع الجوي ومنشآت عسكرية أخرى. وقالت الوزارة إنها دمرت 83 منشأة عسكرية أوكرانية.

وللمرة الأولى منذ بدء العملية، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف أن القوات البرية الروسية توغلت في أوكرانيا، قائلا إنها تقدمت نحو مدينة خيرسون، شمال غرب القرم.

تقع خيرسون عند خزان كان يوفر الجزء الأكبر من المياه العذبة لشبه جزيرة القرم حت ى قطعته أوكرانيا بسد في عام 2017 ردًا على ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا عام 2014.

قال كوناشينكوف إن تحرك القوات الروسية سمح باستئناف إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم.

في سياق متصل، أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن 75 طائرة حربية روسية دخلت أوكرانيا الليلة الماضية، وأن الجيش الروسي أطلق نحو 100 صاروخ على أوكرانيا.

وحسب إعلام أمريكي، أوضح المسؤول في البنتاغون (دون ذكر اسمه) الخميس، في تقييمه للمرحلة الأولى من التدخل الروسي في أوكرانيا، أن الروس هاجموا أوكرانيا من 3 محاور رئيسية.

وأضاف أن 75 طائرة حربية روسية دخلت أوكرانيا الليلة الماضية، وأن الجيش الروسي أطلق نحو 100 صاروخ على أوكرانيا وضرب 10 قواعد جوية.

وأضاف أن الهدف الرئيسي لروسيا هو القضاء على الحكومة الأوكرانية، مشيراً إلى أن القوات الروسية شنت عملية برية من شمال شرق أوكرانيا بعد تمهيد جوي.

وذكر المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة ليس لديها أي عناصر جوية في المجال الجوي الأوكراني، لافتاً إلى أن القوات الأمريكية تجري استعدادات في بولندا لدعم مغادرة المواطنين الأمريكيين لأوكرانيا.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من مختلف دول العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.​​​​​​​