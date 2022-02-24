سياسة
3 دقيقة قراءة
روسيا تعلن "نجاح" اليوم الأول من غزو أوكرانيا وتؤكد توغل قواتها البرية
أعلنت روسيا أنها حققت "بنجاح" كل الأهداف المحددة في اليوم الأول من غزوها لأوكرانيا، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع أن القوات البرية الروسية توغلت في أوكرانيا.
روسيا تعلن "نجاح" اليوم الأول من غزو أوكرانيا وتؤكد توغل قواتها البرية
آثار القصف الروسي على مناطق أوكرانية / AFP
24 فبراير 2022

قالت روسيا، الخميس، إنها حققت "بنجاح" كل الأهداف المحددة في اليوم الأول من غزوها لأوكرانيا، حيث أسفرت عمليات قصف ومواجهات عن عشرات القتلى، حسب السلطات الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف "أنجزت اليوم بنجاح كل المهمات التي عهدت إلى مجموعات العسكريين في القوات المسلحة لروسيا الاتحادية".

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها البرية توغلت إلى أوكرانيا من شبه جزيرة القرم، في أول تأكيد من موسكو على دخول قواتها البرية.

وقالت روسيا في السابق فقط إنها شنت ضربات جوية وصاروخية على القواعد الجوية الأوكرانية وبطاريات الدفاع الجوي ومنشآت عسكرية أخرى. وقالت الوزارة إنها دمرت 83 منشأة عسكرية أوكرانية.

وللمرة الأولى منذ بدء العملية، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف أن القوات البرية الروسية توغلت في أوكرانيا، قائلا إنها تقدمت نحو مدينة خيرسون، شمال غرب القرم.

تقع خيرسون عند خزان كان يوفر الجزء الأكبر من المياه العذبة لشبه جزيرة القرم حت ى قطعته أوكرانيا بسد في عام 2017 ردًا على ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا عام 2014.

قال كوناشينكوف إن تحرك القوات الروسية سمح باستئناف إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم.

في سياق متصل، أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن 75 طائرة حربية روسية دخلت أوكرانيا الليلة الماضية، وأن الجيش الروسي أطلق نحو 100 صاروخ على أوكرانيا.

وحسب إعلام أمريكي، أوضح المسؤول في البنتاغون (دون ذكر اسمه) الخميس، في تقييمه للمرحلة الأولى من التدخل الروسي في أوكرانيا، أن الروس هاجموا أوكرانيا من 3 محاور رئيسية.

وأضاف أن 75 طائرة حربية روسية دخلت أوكرانيا الليلة الماضية، وأن الجيش الروسي أطلق نحو 100 صاروخ على أوكرانيا وضرب 10 قواعد جوية.

وأضاف أن الهدف الرئيسي لروسيا هو القضاء على الحكومة الأوكرانية، مشيراً إلى أن القوات الروسية شنت عملية برية من شمال شرق أوكرانيا بعد تمهيد جوي.

وذكر المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة ليس لديها أي عناصر جوية في المجال الجوي الأوكراني، لافتاً إلى أن القوات الأمريكية تجري استعدادات في بولندا لدعم مغادرة المواطنين الأمريكيين لأوكرانيا.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من مختلف دول العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us