اعتقلت الشرطة الروسية الخميس، أكثر من 700 شخص خلال مشاركتهم في تظاهرات مناهضة للحرب التي تشنّها موسكو على أوكرانيا، وفق ما أعلن مرصد مستقل.

وأفاد مرصد "OVD-Info" المعنيُّ بتوثيق التوقيفات التي تطال المشاركين في تظاهرات معارضة بـ"توقيف أكثر من 735 شخصاً في 40 مدينة"، مُشيراً إلى توقيف أكثر من 330 في موسكو.

وفجر الخميس أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، متهماً ما سمّاها "الدول الرائدة" في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بدعم من وصفهم بـ"النازيين الجدد في أوكرانيا".

وأدانت دول عديدة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، ودعت موسكو إلى وقف عملياتها "فوراً" وسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية.