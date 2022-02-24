طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، مساعدة الاتحاد الأوروبي وتركيا لتعزيز قدرات جيشه لمواجهة تداعيات العملية العسكرية التي شنتها روسيا ضد بلاده.

وقال زيلينسكي في تغريدة على تويتر: "نعمل على تشكيل تحالف مناهض لبوتين (الرئيس الروسي)".

وأشار إلى أنه تحدث مع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى مستشار النمسا كارل نيهامر، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، من أجل اتخاذ خطوات "ملموسة" بشأن فرض العقوبات ضد روسيا وتوفير مساعدة تعزز من قدرات جيش أوكرانيا.

وشدد الرئيس الأوكراني على أن كييف تنتظر "قراراً حاسماً" في هذا الشأن.

وفي السياق، اعتبر زيلينسكي أن التدخل العسكري الروسي ضد بلاده "إعلان حرب على القارة الأوروبية بأكملها".

في السياق ذاته، بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان الخميس، أن مباحثات أقار وأوستن جرت عبر اتصال هاتفي.

وأوضحت أن الوزيرين بحثا آخر المستجدات في أوكرانيا وقضايا الدفاع الثنائية والإقليمية والأمن.

وأطلقت روسيا فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.