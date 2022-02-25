أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أسفه الجمعة لأن كييف "تُركت وحدها" في مواجهة الجيش الروسي الذي بدأ الخميس غزو بلاده.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو نُشر على حساب الرئاسة الأوكرانية "لقد تُركنا وحدنا للدفاع عن بلدنا، مضيفاً "مَن هو مستعدّ للقتال معنا؟ لا أرى أحداً". حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

في سياق آخر، قال الرئيس الأوكراني إن قوات روسية تسللت إلى كييف بعد يوم على بدء الغزو الروسي لبلاده.

وأضاف زيلينسكي "تلقينا معلومات عن دخول مجموعات تخريبية تابعة للعدو إلى كييف"، داعياً السكان إلى اليقظة والتزام حظر التجول.

وأفاد أنه حسب المعلومات الأولية، فإن حصيلة الخسائر البشرية في صفوف المدنيين والعسكريين الأوكرانيين بلغت 137 شخصاً.

وأكد زيلينسكي أنه على رأس عمله، مشيراً إلى تلقيهم معلومات بأن "العدو" جعله الهدف الأول، وأسرته الهدف الثاني.

وأردف :"يريدون القضاء على أوكرانيا سياسياً عبر القضاء على رئيس الدولة".

ولفت إلى أن "المجموعات التخريبية العدوة" دخلت كييف، داعياً سكان العاصمة إلى توخي الحذر والتزام قواعد حظر التجول.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.