أعلنت الرئاسة الأوكرانية الخميس، أنّ الممثّل والمخرج الأمريكي شون بن في كييف حالياً حيث يصوّر وثائقياً عن الغزو الذي بدأته روسيا ضد أوكرانيا.

ورصدت الكاميرات شون بن بين المشاركين في مؤتمر صحفي نظّمته الحكومة في كييف، كما أظهره مقطع مصور نشره حساب الرئيس الأوكراني على إنستغرام، وهو يلتقي فولوديمير زيلينسكي.

وجاء في رسالة باللغة الأوكرانية نشرتها الرئاسة عبر فيسبوك أن "المخرج أتى إلى كييف لتسجيل كل الأحداث الدائرة في أوكرانيا، وبصفته مخرجاً للوثائقيات لكي يكشف للعالم حقيقة غزو روسيا بلدنا".

وأضافت الرسالة "شون بن اليوم من داعمي أوكرانيا وفي أوكرانيا. بلدنا ممتن له على بادرة الشجاعة والصدق هذه".

ولفتت الرئاسة الأوكرانية إلى أن الفنان الأمريكي أظهر شجاعة "يفتقدها كثر آخرون، خصوصاً من الساسة الغربيين".

وكان شون بن زار أوكرانيا في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت والتقى عسكريين.

ويصوّر الممثل البالغ 61 عاماً الحائز على جائزتي أوسكار عن "هارفي ميلك" و"ميستيك ريفر"، الوثائقي لحساب استوديوهات "فايس"، بحسب قناة "NBC نيوز".

وتتزامن زيارة بن إلى أوكرانيا مع إطلاق روسيا عملية عسكرية واسعة النطاق في الأراضي الأوكرانية يتخلّلها قصف صاروخي وإطلاق قذائف قرب مدن كثيرة، مع معارك على تخوم العاصمة كييف.

وأثار شون بن الجدل سابقاً بالتزاماته السياسية أو بآرائه عن الأحداث العالمية، خصوصاً بعد مقابلته مع بارون المخدرات المكسيكي خواكين "إل تشابو" غوسمان خلال تواريه عن العدالة.

وأطلقت روسيا فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

وأثار الغزو احتجاجات في الولايات المتحدة وأوروبا وداخل روسيا نفسها، حيث اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع الخميس.