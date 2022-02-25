سياسة
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مفاعل "تشرنوبيل" في قلب المعركة وتحذيرات من "تلوث نووي"
قالت وزارة الدفاع الروسية إنّ قواتها دمرت 118 موقعاً للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، فيما حذّر سفير أوكرانيا باليابان من أن أوروبا معرّضة لخطر التلوث النووي إذا تعرّض مفاعل تشيرنوبل الخاضع لسيطرة روسيا حالياً لأضرار أو لم يُصَن صيانة صحيحة.
مفاعل "تشرنوبيل" في قلب المعركة وتحذيرات من "تلوث نووي"
سفير أوكرانيا لدى اليابان: أوروبا معرّضة لخطر التلوّث النووي حال تعرّض مفاعل تشيرنوبل لأضرار أو لم يُصَن صيانة صحيحة / AFP
25 فبراير 2022

صرّح متحدّث باسم وزارة الدفاع الروسية الجمعة بأن روسيا ستنشر مظليين للمساعدة في حراسة محطة تشيرنوبل للطاقة النووية المغلقة بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال المتحدث في إفادة صحفية إن مستويات الإشعاع في المحطة طبيعية.

وأضاف أن القوات الروسية التي بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا الخميس دمّرت 118 موقعاً للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

بدوره حذّر سفير أوكرانيا لدى اليابان الجمعة من أنّ أوروبا معرّضة لخطر "التلوّث النووي" إذا تعرّض مفاعل تشيرنوبل الخاضع للسيطرة الروسية حالياً لأضرار أو لم يُصَن صيانة صحيحة.

ودعا السفير سيرجي كورسونسكي دول العالم لفرض أشد العقوبات الممكنة على روسيا للضغط عليها لوقف هجومها على أوكرانيا.

وقال إن بلاده بحاجة إلى مزيد من الذخائر المضادة للطائرات لمواجهة الصواريخ الروسية.

وأضاف أن أوكرانيا تتمتّع بحماية جيدة من هجمات الدبابات لكنها بحاجة إلى صواريخ "ستينجر" وغيرها من الإمدادات المضادة للطائرات لمواجهة صواريخ "كروز" التي تنهمر على بلاده.

وكانت هيئة الرقابة النووية الحكومية في أوكرانيا قالت إن قوات لا تحمل شارات تعريف استولت على محطة تشيرنوبل على بعد 90 كيلومتراً شمالي كييف، ونزعت سلاح وحدة عسكرية أوكرانية تحرس المحطة.

وأضافت الهيئة التنظيمية أنه لم يقع ضحايا ولم يُدمّر أي شيء وأن مستويات الإشعاع لم تتغير.

ولفتت إلى إبلاغها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها فقدت السيطرة على المحطة.

وأطلقت روسيا فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

وأثار الغزو احتجاجات في الولايات المتحدة وأوروبا وداخل روسيا نفسها، إذ اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع أمس الخميس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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