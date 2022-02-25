سياسة
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الأمم المتحدة تكشف أعداد اللاجئين المتوقعة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا
قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة إن إمدادات الوقود والأموال النقدية والمستلزمات الطبية تتناقص في بعض أجزاء أوكرانيا بعد الغزو الروسي، مما قد يدفع ما يصل إلى خمسة ملايين للفرار للخارج.
الأمم المتحدة تكشف أعداد اللاجئين المتوقعة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا
ما لا يقل عن 100 ألف نزحوا داخل البلاد بعد الفرار من منازلهم وفقاً للأمم المتحدة / AP
25 فبراير 2022

قالت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة الجمعة إن إمدادات الوقود والأموال النقدية والمستلزمات الطبية تتناقص في بعض أجزاء أوكرانيا بعد الغزو الروسي، مما قد يدفع ما يصل إلى خمسة ملايين للفرار إلى الخارج.

وذكرت شابيا مانتو المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة في إفادة للمنظمة بجنيف أن ما لا يقل عن 100 ألف نزحوا داخل البلاد بعد الفرار من منازلهم، في حين عبر عدة آلاف بالفعل الحدود إلى بلدان مجاورة منها مولدوفا ورومانيا وبولندا.

وقالت أفشان خان المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في أوروبا وآسيا الوسطى خلال الإفادة: "لا نزال نحاول أن نعرف ما البنية التحتية المدنية التي تضررت في أوكرانيا وأين".

كما قالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المكتب تلقَّى تقارير تفيد بسقوط ما لا يقل عن 127 ضحية مدنية في أوكرانيا، منهم 25 قتيلاً و102 مصاب "بسبب القصف والضربات الجوية". وأضافت أن هذا على الأرجح يقل بكثير عن العدد الفعلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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