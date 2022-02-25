سياسة
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أردوغان: الناتو لم يكن حازماً حيال تطورات أوكرانيا والغرب يقدم محض نصائح
انتقد الرئيس أردوغان طريقة تعاطي الغرب مع الأزمة الأوكرانية، مشدّداً على أنّه كان ينبغي لحلف الناتو أن يتخذ خطوة أكثر حزماً حيالها. فيما أكّد على أنّ البعثات الدبلوماسية التركية تتخذ كل الإجراءات لضمان سلامة المواطنين الأتراك في أوكرانيا.
أردوغان: الناتو لم يكن حازماً حيال تطورات أوكرانيا والغرب يقدم محض نصائح
الرئيس التركي أكد أن الاتحاد الأوروبي والغرب برمته لم يظهروا وقفة حازمة / AA
25 فبراير 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إنه كان ينبغي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أن يتخذ خطوة أكثر حزماً حيال التطورات في أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به أردوغان بعد أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول.

وعن أوضاع الأتراك في أوكرانيا أكّد أردوغان أن البعثات الدبلوماسية تتخذ كل الإجراءات لضمان سلامة المواطنين الأتراك في أوكرانيا.

وانتقد الرئيس التركي الغرب في طريقة تعامله مع الأزمة، قائلاً: "للأسف الاتحاد الأوروبي والغرب برمته لم يظهروا وقفة حازمة".

وأضاف أنه "كان ينبغي للناتو أن يتخذ خطوة أكثر حزماً"، مشدّداً على أن الغرب قدّم كمّاً كبيراً من النصائح حتى اليوم ولا يزال يقدم نصائحه من دون أن يكون لتلك النصائح أيّ أثر ملحوظ على الأرض.

وأطلقت روسيا فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

وأثارت العملية العسكرية احتجاجات في الولايات المتحدة وأوروبا وداخل روسيا نفسها، إذ اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع الخميس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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