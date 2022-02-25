أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن اتفاقها بالإجماع، على تجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف، في دول التكتل.

وطُرح الإجراء خلال قمة أوروبية استثنائية، عقدت يوم أمس الخميس، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وأضيفت، الجمعة، إلى بقية حزمة عقوبات التي سيفعّلها وزراء الخارجية، حسب ما كشفت عنه مصادر أوروبية إلى وسائل إعلامية.

وقد أبدت كل من ألمانيا وإيطاليا، تحفظات خلال القمة على هذا الاقتراح الذي دعمه في المقابل عدد كبير من القادة الأوروبيين.

كما قرر الأوروبيون، أيضاً، إلغاء إمكانية السفر بدون تأشيرات دخول لحاملي جواز السفر الروسي، وذلك في إطار العقوبات التي تمت المصادقة عليها مساء الخميس.

وجاءت هذه الإجراءات، تلبية لطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بتعزيز العقوبات الأوروبية ضد روسيا لمعاقبتها على غزو أوكرانيا.