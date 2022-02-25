سياسة
2 دقيقة قراءة
دول الاتحاد الأوروبي تتفق بالإجماع على تجميد أصول بوتين ولافروف
مع بدء العمليات العسكرية الروسية، التي تستهدف أوكرانيا، أعلن عدد من دول الاتحاد الأوروبي عن جملة من الإجراءات والعقوبات الإضافية ضد كل من الرئيس الروسي ووزير خارجيته، وذلك في إطار برنامج العقوبات المعلن عنه سابقاً في حال غزت روسيا أوكرانيا.
دول الاتحاد الأوروبي تتفق بالإجماع على تجميد أصول بوتين ولافروف
تجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف / Reuters
25 فبراير 2022

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن اتفاقها بالإجماع، على تجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف، في دول التكتل.

وطُرح الإجراء خلال قمة أوروبية استثنائية، عقدت يوم أمس الخميس، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وأضيفت، الجمعة، إلى بقية حزمة عقوبات التي سيفعّلها وزراء الخارجية، حسب ما كشفت عنه مصادر أوروبية إلى وسائل إعلامية.

وقد أبدت كل من ألمانيا وإيطاليا، تحفظات خلال القمة على هذا الاقتراح الذي دعمه في المقابل عدد كبير من القادة الأوروبيين.

كما قرر الأوروبيون، أيضاً، إلغاء إمكانية السفر بدون تأشيرات دخول لحاملي جواز السفر الروسي، وذلك في إطار العقوبات التي تمت المصادقة عليها مساء الخميس.

وجاءت هذه الإجراءات، تلبية لطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بتعزيز العقوبات الأوروبية ضد روسيا لمعاقبتها على غزو أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us