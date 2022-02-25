في كلمة متلفزة فجر أمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا. وقال بوتين في كلمة متلفزة فجر الخميس إن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها"، وفق ما أورد موقع سبوتنيك الروسي.

ولم يمضِ سوى ساعات قليلة على بدء العملية العسكرية، حتى وصلت القوات الروسية ومرتزقتها إلى تخوم العاصمة الأوكرانية كييف، إلى جانب الاختراقات ومحاولات التمركز في كبرى المدن الأوكرانية الأخرى، وعلى رأسها المدينة الساحلية أوديسا الواقعة جنوب غرب أوكرانيا، وذلك بهدف منع أوكرانيا من الوصول إلى البحر الأسود وقطع الطريق على الإمدادات التي كانت ستأتي من البحر.

وفيما تشير التقارير المتضاربة التي لم يجرِ التحقق منها إلى أن القتال قد وصل بالفعل إلى قلب كييف منذ صباح الجمعة، راح البعض يتساءل عن السر وراء تقدم القوات الروسية بهذه السرعة الفائقة، مستذكرين الغزو الأمريكي للعراق الذي تزامن معه انهيار الجيش العراقي بعد شراء الأمريكان ضباطاً مهمين داخله، ما سرع من دخول بغداد واحتلال العراق. فهل سيسعى بوتين لاستمالة ضباط أوكرانيين لتسهيل تدخله العسكري؟

غزو واسع النطاق

وفي ظل تصريحات المسؤولين الأوكرانيون إن البلاد تقاتل على جبهات متعددة لصد "غزو واسع النطاق"، ضاعف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، ادعاء بوتين بأن الغزو كان ضرورياً "لنزع السلاح" من الحكومة الأوكرانية المدعومة من الغرب، والتي وصفها الكرملين بأنها "خلية نازية"، أكد مسؤولون أوكرانيون يوم الخميس أن البلاد تقاتل على جبهات متعددة لصد "غزو واسع النطاق".

وبينما تتوالى التقارير التي تنذر بعدم قدرة العاصمة الأوكرانية على الصمود وأنها قد تسقط خلال فترة قصيرة، يسارع الأوكرانيون لدعم القوات العسكرية لبلادهم، على أمل منع أي مستقبل قد ترسمة القوات الروسية الغازية.

وعلى الرغم من موجة الإدانات الدولية الواسعة التي وصفت العملية الروسية بـ" الهجوم غير المبرر"، أكد الرئيس الروسي أن "بلاده ستبذل أقصى جهد ممكن لنزع السلاح وإزالة الطابع النازي عن أوكرانيا"، محذراً الذين سيحاولون التدخل ضد بلاده بأن "رد روسيا سيكون فورياً وسيؤدي إلى عواقب لم يشهدها تاريخهم من قبل".

هل سيسعى بوتين لاستمالة ضباط أوكرانيين؟

في معرض حديثه حول العملية العسكرية وأنها لا تهدف إلى احتلال أراضٍ أوكرانية وفرض أي شيء بالقوة على الأوكرانيين، دعا بوتين الجنود الأوكرانيين إلى ترك السلاح والعودة إلى عائلاتهم. وعاد بوتين ودعا الجيش الأوكراني إلى تولي السلطة بنفسه.

من جانبه أشار الأكاديمي العسكري والكاتب المختص بالعلوم الاستراتيجية والتاريخية، إيرول مترجملار، من خلال قناته على موقع يوتيوب، أن بوتين إذا لم يكن قد اشترى ضباطاً أوكرانيين قبل بدء العملية العسكرية على الأراضي الأوكرانية، فإنه بالتأكيد يسعى إلى فعل ذلك الآن، وذلك على غرار ما فعله الأمريكان أثناء غزو العراق عام 2003.

وحسب مترجملار، فإن "بوتين لا ينوي احتلال أوكرانيا عسكرياً؛ لأنه إذا ما أراد ذلك فسيكون بحاجة إلى نشر أكثر من ثلثي جيشه على الأراضي الأوكرانية". ولفت أيضاً إلى أن خطة بوتين تتمثل بإسقاط حكومة زيلينسكي وطردها إلى الخارج والمجيء بحكومة أوكرانية تأتمر بأوامر الكرملين.

متى تسقط كييف؟

وسط أوسع هجوم عسكري تشنه دولة على أخرى في أوروبا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، أوردت وكالات الأنباء العالمية سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف، وذلك بعد مرور يوم واحد فقط على الغزو الروسي لأوكرانيا من البر والجو والبحر.

وشهد صباح الجمعة اندلاع معارك في الأحياء الواقعة في شمال كييف، بينما يبدو أن القوات الروسية تشدد الخناق حول العاصمة الأوكرانية استعداداً لدخولها من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية، الأمر الذي يتوقع إذا ما حدث أن يرفع عدد القتلى بسرعة إلى مستويات قياسية.

فيما صرح مستشار للحكومة الأوكرانية بأنه يتوقع أن تحاول روسيا اقتحام كييف خلال اليوم الجمعة. وحثت السلطات الأوكرانية سكان المدينة على التوجه إلى الملاجئ وأنفاق المترو تحسباً من غارات جوية عنيفة قد تتزامن مع دخول المدرعات الروسية.