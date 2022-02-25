أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، بأنها سجلت بيانات إشعاعية مقلقة من محطة "تشيرنوبل" للطاقة النووية التي أعلنت القوات العسكرية الروسية الاستيلاء عليها يوم أمس الخميس.

وفي هذا السياق، قال نائب مدير الإدارة الأوكرانية لمسائل الأمن في المنشآت النووية، ألكسندر غريغوراش في تصريح إعلامي "تجاوزت المؤشرات مستويات السيطرة العادية فجر اليوم الجمعة".

وتابع قائلاً "لكننا لا نستطيع التحقق من ذلك لأنه جرى إجلاء كل الطاقم".

فيما أفاد البرلمان الأوكراني، عبر حسابه على تيلغرام، بأن نظام التحكم الآلي قد أبلغ عن زيادة في "أشعة غاما"، وهي علامة على النشاط الإشعاعي، من دون تحديد المستوى.

وأوضح بأنه "من المستحيل حالياً أن نحدّد أسباب هذه البيانات، بفعل الاحتلال والتوتر".

ومن جانبها نفت موسكو هذه الإدعاءات، وأكّدت على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشنكوف، بأنه لا داعي للقلق إزاء محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، أو إزاء هيكلها وطاقمها، الذي لا يزال فيها إلى الآن، على عكس ما أعلنه الجانب الأوكراني.

وقال كوناشنكوف "جرى التوصل إلى اتفاق مع كتيبة من قوة أمن الطاقة الذرية الأوكرانية بهدف التأمين المشترك لمجموعات الطاقة والهيكل الخاص بمحطة تشيرنوبل للطاقة النووية".

وأضاف "إن الإشعاعات في منطقة المحطة النووية تتماشى مع المستويات العادية"، مؤكداً أن "موظفي المحطة يراقبون وضع النشاط الإشعاعي".

وتابع قائلاً: إن التعاون بين الجنود الروس والأوكرانيين لضمان أمن المحطة "هو ضمانة بأن التشكيلات القومية أو المنظمات الإرهابية الأخرى لن تتمكّن من استغلال الوضع في البلاد لتنظيم استفزاز نووي".