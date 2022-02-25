سياسة
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أوكرانيا..القوات الروسية تحاصر كييف وبوتين يدعو الجيش للاستيلاء على السلطة
في الوقت الذي بدأت فيه القوات العسكرية الروسية تقترب من محاصرة العاصمة الأوكرانية كييف، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجيش الأوكراني للاستيلاء على السلطة وتخليص البلاد ممن وصفهم بـ"النازيين الجدد".
أوكرانيا..القوات الروسية تحاصر كييف وبوتين يدعو الجيش للاستيلاء على السلطة
آثار الهجوم الروسي على أوكرانيا. / AFP
25 فبراير 2022

بعد يومين من الضربات العسكرية المستمرة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اتحاد قوات الإنزال الجوي التابعة لها مع عناصر روسية في قاعدة غوستوميل الجوية، وعزل العاصمة الأوكرانية كييف من الجهة الغربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة "حالياً الجيش الروسي استكمل بنجاح محاصرة تشيرنيغيف".

وتابع: "أجرى الجيش الروسي إنزالاً جوياً ناجحاً قرب القاعدة، يوم أمس الخميس، وقتل 200 قومي في صفوف القوات الخاصة الأوكرانية خلال عملية السيطرة على المطار، دون وقوع خسائر بالقوات الروسية".

ولفت إلى أنه "مع السيطرة على المطار واتحاد قوات الإنزال الجوي مع عناصر في القاعدة الجوية جرى عزل كييف من الجهة الغربية".

وأكد المتحدث بأن الجيش الروسي لن يهاجم المناطق السكنية في كييف، مبيناً أن الجنود الروس يتخذون التدابير اللازمة كافة من أجل عدم وقوع خسائر في صفوف المدنيين.

وبينما تقترب القوات الروسية من العاصمة الأوكرانية كييف، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الجيش الأوكراني للاستيلاء على السلطة في أوكرانيا، واستلام زمام المبادرة.

وقال بوتين في لقاء أذيع عبر التلفزيون مع مجلس الأمن الروسي "أناشد مرة أخرى العسكريين في القوات المسلحة لأوكرانيا: لا تسمحوا "للنازيين الجدد" و"القوميين الأوكرانيين الراديكاليين"، باستخدام أطفالكم وزوجاتكم وشيوخكم دروعاً بشرية".

وتابع قائلاً: "سيطروا على زمام الأمور، سيكون من الأسهل علينا التوصل إلى اتفاق".

وأضاف بوتين أن الجنود الروس في أوكرانيا يتصرفون "بشجاعة واحترافية وبشكل بطولي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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