قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، في تصريح أدلى به للصحفيين عقب مشاركته في فعالية بولاية تكيرداغ، الجمعة، بأن أحكام معاهدة "مونترو" بشأن تنظيم حركة المضائق واضحة ولا لبس فيها وأن أنقرة تلتزم بها حرفياً.

وأكد شنطوب أن أنقرة تراعي مبادئ وأحكام معاهدة مونترو بعزم وبشكل واضح.

وشدد على أن بلاده التزمت حرفياً حتى اليوم بأحكام المعاهدة المذكورة، وستواصل ذلك بعد اليوم أيضاً.

وتسمح معاهدة مونترو للمضائق البحرية الموقعة عام 1936 بمرور السفن الحربية التابعة للدول غير المشاطئة للبحر الأسود، من مضيقي الدردنيل والبوسفور، بشرط إشعار تركيا بالمرور قبل 15 يوماً، والبقاء في البحر الأسود لمدة لا تتجاوز 21 يوماً.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية الروسية، دعا شنطوب زعيمَي البلدين لحل الخلافات العالقة بينهما عبر الحوار والطرق السلمية.

كما جدد أهمية مقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالوساطة بين نظيريه الروسي والأوكراني.