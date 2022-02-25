سياسة
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"عبر عملية خاصة".. جهاز الاستخبارات الألمانية يُجلي رئيسه من أوكرانيا
أعلن جهاز الاستخبارات الألماني، إجلاء رئيسه برونو كال من أوكرانيا عبر عملية خاصة، وذلك عقب بدء العملية العسكرية الروسية هناك. ولم يتمكن كال من مغادرة أوكرانيا خلال عمليات الإجلاء التي نفذتها الخارجية الألمانية، بسبب تأخره عن اللحاق بإحدى الرحلات.
"عبر عملية خاصة".. جهاز الاستخبارات الألمانية يُجلي رئيسه من أوكرانيا
فوكس: لم يتمكن برونو كال من مغادرة الأراضي الأوكرانية خلال عمليات الإجلاء التي نفذتها الخارجية الألمانية / DPA
25 فبراير 2022

أعلن جهاز الاستخبارات الاتحادي الألماني، إجلاء رئيسه برونو كال من أوكرانيا عبر عملية خاصة، وذلك عقب بدء العملية العسكرية الروسية هناك.

ونقلت مجلة "فوكس" الألمانية عن مصادر في جهاز الاستخبارات، أن كال كان قد توجه إلى أوكرانيا قبل بدء العملية العسكرية الروسية، لإجراء مباحثات مع نظرائه هناك حول تداعيات تهديدات موسكو.

وأضافت المجلة أن بدء التدخل العسكري الروسي، فجر الخميس، أدهش رئيس الاستخبارات الألماني كغيره.

وأشارت إلى أن كال لم يتمكن من مغادرة الأراضي الأوكرانية خلال عمليات الإجلاء التي نفذتها الخارجية الألمانية، بسبب تأخره عن اللحاق بإحدى الرحلات.

وعقب ذلك، نفذت وحدات خاصة من الاستخبارات الألمانية، عملية خاصة لإجلاء كال والفريق المرافق له.

ولم يُكشف عن تفاصيل أكثر حول عملية إجلاء رئيس جهاز الاستخبارات الألماني.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

ووفقاً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قُتل أكثر من 130 شخصاً، بينهم مدنيون، في اليوم الأول للتدخل العسكري الروسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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