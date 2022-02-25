سياسة
4 دقيقة قراءة
روسيا تريد "تركيع كييف" والأهالي يتأهبون لحماية المدينة
بدأت نذر سقوط العاصمة الأوكرانية كييف تتصاعد، مع تكثيف القوات العسكرية الروسية ضرباتها في محيط المدينة، وإعلان سيطرتها على العديد من النقاط الحساسة.
روسيا تريد "تركيع كييف" والأهالي يتأهبون لحماية المدينة
كييف تتأهب لهجوم القوات الروسية / AA
25 فبراير 2022

مع بدء تساقط الصواريخ الروسية على كييف، اليوم الجمعة، دعت السلطات الأوكرانية الأهالي والسكان لتحضير عبوات المولوتوف الحارقة، للدفاع عن المدينة، من هجوم، اعتبر رئيس البلدية بأنه قد بدأ فعلاً بنشاط مجموعة من المخربين.

وقال فيتالي كليتشكو، بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل، ورئيس بلدية كييف "دخلت المدينة مرحلة الدفاع عن النفس، إذ إن طلقات الرصاص والانفجارات يتردد صداها في بعض الأحياء"

وتابع: "لقد دخل المخربون إلى كييف بالفعل.. يريد العدو تركيع عاصمة بلادنا وتدميرنا".

وكانت موسكو قد أعلنت، الاستيلاء على مطار هوستوميل الاستراتيجي الواقع شمال غربي كييف، والذي سيلعب دوراً حاسماً، كنقطة انطلاق لهجوم مزمع على عاصمة أوكرانيا، التي تدور حولها المعارك منذ الساعات الأولى من الحرب.

وانطلقت في الأثناء، صفارات الإنذار في العاصمة، التي يقدر عدد سكانها بنحو ثلاثة ملايين نسمة، والتجأ بعض السكان إلى محطات المترو، تحت الأرض، في اليوم الثاني من الحرب.

فيما أعلن مسؤولون أوكرانيون، عن إسقاط طائرة روسية واصطدامها بمبنى في كييف خلال الليل، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها وإصابة ثمانية أشخاص.

ومن جانبه، تحدث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في تغريدة على حسابه على تويتر، عن معارك عنيفة سقط فيها قتلى، في مدخل مدينتي تشيرنيهيف وميليتوبول في الشرق، علاوة على منطقة مطار هوستوميل.

وتطايرت نوافذ مبنى سكني يتألف من عشرة طوابق قرب مطار كييف الرئيسي، حيث تركت قذيفة سقطت قبل الفجر حفرة بعمق مترين.

وقال شهود إنه أمكن سماع دوي الانفجارات أيضاً في خاراكيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، قرب الحدود الروسية، فيما دوت صفارات الإنذار في لفيف في الغرب. وأوردت السلطات تقارير عن معارك عنيفة في مدينة سومي في الشرق.

زيلينسكي وحكومته.. هدف روسيا الأول

يعتقد مسؤولون أمريكيون، أن هدف روسيا الأول من الغزو، هو الإطاحة بالرئيس الأوكراني زيلينسكي و"قطع رأس" حكومته.

وأيد زيلينسكي بدوره ذلك، قائلاً بأنه يعلم أنه "الهدف الأول" لكنه باق في كييف.

وكان مستشار زيلينسكي، قد أفاد في وقت سابق، بأن أوكرانيا مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا، بما في ذلك مناقشة البقاء على الحياد، الذي كان أحد مطالب موسكو الرئيسية قبل بدء الحرب.

ولكن لافروف أعلن عن رفض إجراء أي محادثات قبل أن يلقي الجيش الأوكراني سلاحه.

وبينما أفصحت موسكو عن نيتها في نزع سلاح أوكرانيا والتخلص من قادتها، فإنه من غير الواضح كيف يمكن تنصيب زعيم موال لروسيا، ما لم تسيطر القوات على قسم كبير من البلاد، ولم تطرح روسيا شخصية بعينها.

بريطانيا.. روسيا فشلت في هدفها الأول

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس بأنه "على النقيض من المزاعم الروسية الكبيرة، بأن الأوكرانيين سيتحررون بطريقة ما وسيتقبلون التحركات الروسية، فشل الجيش الروسي في تحقيق هدفه الرئيسي في اليوم الأول".

وأضاف والاس بأن الروس قد طردوا من المطار الذي حاولوا السيطرة عليه قرب كييف، الأمر الذي يعقِّد خطتهم لمهاجمة العاصمة، كما فشلوا في اختراق الخطوط الأوكرانية قرب الجيوب الانفصالية في الشرق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us