أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في شريط مصور، ظهر فيه الجمعة، مع رئيس الوزراء دنيس شميغال ومدير مكتبه ومستشار مقرب منه، من أمام مقر الرئاسة، أنه موجود في كييف "للدفاع" عن أوكرانيا رغم تقدم القوات الروسية.

وقال زيلينسكي "نحن جميعاً هنا، جنودنا هنا، المواطنون، المجتمع، نحن جميعاً هنا للدفاع عن استقلالنا ودولتنا".

وكان الرئيس الأوكراني، قد أعلن، في تغريدة نشرها على تويتر، الجمعة، بأنه ناقش مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، العقوبات على موسكو، وضرورة تقديم "مساعدة ملموسة" إلى قوات كييف التي تواجه غزواً روسياً عنيفاً.