سياسة
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شاهد | زيلينسكي بشريط مصور: نحن جميعاً في كييف للدفاع عن استقلالنا ودولتنا
ظهر الرئيس الأوكراني في شريط مصور، اليوم الجمعة، يتحدث فيه إلى شعبه ويدعوهم إلى المقاومة وحماية العاصمة كييف، التي ترجح العديد من المعلومات باقتراب سقوطها على أيدي القوات الروسية.
شاهد | زيلينسكي بشريط مصور: نحن جميعاً في كييف للدفاع عن استقلالنا ودولتنا
زيلينسكي في شريط مصور: نحن جميعاً هنا في كييف للدفاع عن استقلالنا ودولتنا / Others
25 فبراير 2022

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في شريط مصور، ظهر فيه الجمعة، مع رئيس الوزراء دنيس شميغال ومدير مكتبه ومستشار مقرب منه، من أمام مقر الرئاسة، أنه موجود في كييف "للدفاع" عن أوكرانيا رغم تقدم القوات الروسية.

وقال زيلينسكي "نحن جميعاً هنا، جنودنا هنا، المواطنون، المجتمع، نحن جميعاً هنا للدفاع عن استقلالنا ودولتنا".

وكان الرئيس الأوكراني، قد أعلن، في تغريدة نشرها على تويتر، الجمعة، بأنه ناقش مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، العقوبات على موسكو، وضرورة تقديم "مساعدة ملموسة" إلى قوات كييف التي تواجه غزواً روسياً عنيفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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