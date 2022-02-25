اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أن “القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي”، قائلاً إنه “لم يتوقف عن قولها”.

وأضاف الوزير الفرنسي خلال مشاركته في العشاء السنوي المعتاد للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF) أنه يودّ أن تضمّن محاربة معاداة السامية في جميع مشاريع مؤسسات التعليم العالي الفرنسي.

واعتبر أن “معاداة السامية غالباً ما تكون من عمل الإسلاميين المتطرفين الذين يجعلون الحياة صعبة على يهود فرنسا والذين يُقتلون أحياناً”. على حد مزاعمه.

ودعا جان كاستكس إلى "تعبئة عامة للمجتمع بأسره" لمحاربة معاداة السامية، ووعد “بمواصلة النضال بلا هوادة”.