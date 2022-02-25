استدعت الخارجية الروسية، الجمعة، السفير الإسرائيلي لديها، أليكس بن تسفي، وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية يائير لابيد، الذي أدان فيها التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وكان لابيد قد نشر تغريدة على حسابه على تويتر، اعتبر فيها التدخل العسكري الروسي "انتهاكاً خطيراً للنظام الدولي".

وأكد لاحقاً في مقابلة مع القناة الـ12 العبرية، بأن بلاده ستنحاز إلى جانب الولايات المتحدة، حال اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا.

ووفق ما جاء في صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية فقد اجتمع "نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع بن تسفي، وسأله: كيف تدين إسرائيل هجوماً على النازيين؟".

وأضافت الصحيفة أن "السفير الإسرائيلي قال إن بلاده قلقة للغاية من الوضع وعلى حياة الإسرائيليين في أوكرانيا وطاقم سفارتها هناك، وتأمل في إنهاء التصعيد وإيجاد حل دبلوماسي".