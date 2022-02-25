قال متحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إن أوكرانيا وروسيا تناقشان الاتفاق على مكان وموعد لإجراء محادثات.

وأضاف المتحدث سيرجي نيكيفوروف: "أوكرانيا كانت وما زالت مستعدة للمحادثات من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق السلام".

إلى ذلك، اعتبرت الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن عرض موسكو التفاوض مع أوكرانيا "ليس دبلوماسية حقيقية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمتحدث الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عقب الكشف عن احتمالية عقد مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال: "لا يعتقد أن على الجانب الأوكراني القبول بالعرض الروسي للدخول في مفاوضات، لأن المفاوضات تحت التهديد ليست دبلوماسية حقيقية".

وأضاف: "نرى أن موسكو تقترح إجراء المفاوضات تحت تهديد السلاح، بينما تستهدف مدفعية موسكو وقنابلها السكان المدنيين".

كما أشار إلى أن تصرفات بوتين لا تكشف عن "أي نوايا لتخفيف التصعيد".

وفي السياق، شدد برايس على موقف واشنطن الداعم لأوكرانيا.

وتابع: "نحمّل بوتين والمحيطين به مسؤولية ما يحدث في أوكرانيا وعلى بوتين سحب قواته من أوكرانيا فوراً".

يشار إلى أن برايس لفت خلال المؤتمر الصحفي إلى أن أبواب حلف شمال الأطلسي (الناتو) "ستظل مفتوحة لجميع الدول الطامحة للانضمام في حال كانت مؤهلة لذلك".

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية الجمعة أن العلاقات بين موسكو والدول الغربية اقتربت "من نقطة اللاعودة" على خلفية الاجتياح الروسي لأوكرانيا والعقوبات الهائلة على موسكو.

وقالت ماريا زاخاروفا للتلفزيون الروسي "لقد بلغنا الحدود التي تبدأ بعدها نقطة اللاعودة".

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العق وبات على موسكو.

ووفقاً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قُتل أكثر من 130 شخصاً، بينهم مدنيون، في اليوم الأول للتدخل العسكري الروسي.