استخدمت روسيا في مجلس الأمن الدولي الجمعة، حقّ النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا يستنكر "بأشدّ العبارات عدوانها على أوكرانيا" ويدعوها إلى سحب قواتها من هذا البلد "فوراً".

وصوّت 11 عضواً من أعضاء المجلس الـ15 لصالح النص، بينما امتنعت عن التصويت الدول الثلاث الباقية وهي الصين والهند والإمارات العربية المتّحدة.

وقال دبلوماسي إن لهجة مشروع القرار خُففت قبل ساعات من التصويت وذلك من أجل "ضمان" أن تمتنع هذه الدول الثلاث عن التصويت بدلاً من أن تصوّت ضدّ النصّ.

وبذلك خفّفت في مشروع القرار الذي صُوّت عليه كلمة "يدين" إلى "يستنكر" وحُذفت منه أيضاً الإشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.

إلى ذلك، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليل الجمعة-السبت من أنّ القوات الروسية ستحاول هذه الليلة الاستيلاء على كييف حيث تدور معارك ضارية، واصفاً الليلة بأنها ستكون صعبة.

وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة نشرها الموقع الإلكتروني للرئاسة: "لا يمكننا أن نخسر العاصمة. أتوجّه إلى المدافعين عنّا، رجالاً ونساءً في جميع الجبهات: الليلة، سيستخدم العدو كلّ قواته لاختراق دفاعاتنا بأكثر الطرق خسّة وقسوة ولاإنسانية. هذه الليلة سيحاولون الاستيلاء" على كييف.

وأطلقت روسيا فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

وأثار الغزو احتجاجات في الولايات المتحدة وأوروبا وداخل روسيا نفسها، حيث اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع الخميس.