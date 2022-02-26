سياسة
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واشنطن تعرض إجلاء الرئيس الأوكراني.. كيف ردّ زيلينسكي؟
أبدت الولايات المتحدة استعدادها لمساعدة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مغادرة كييف كي لا يقع في أيدي القوات الروسية، فبمَ ردّ؟
واشنطن تعرض إجلاء الرئيس الأوكراني.. كيف ردّ زيلينسكي؟
العديد من مسؤولي الأمن القومي قالوا إن عزل زيلينسكي قد يوفر للرئيس الروسي أسرع طريقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتجنب احتلال طويل الأمد / AFP
26 فبراير 2022

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية السبت إن الولايات المتحدة عرضت على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المساعدة لمغادرة كييف.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين أن الولايات المتحدة أبدت استعدادها لمساعدة زيلينسكي على مغادرة كييف كي لا يقع في أيدي القوات الروسية.

وأردفت بأن زيلينسكي رفض حتى الآن عروض الإجلاء، مؤكداً أنه باقٍ على رأس عمله.

وفجر الجمعة أفاد زيلينسكي بتلقيهم معلومات بأن "العدو" جعله الهدف الأول، وأسرته الهدف الثاني، وأكد أنه سيظل على رأس عمله للدفاع عن بلاده.

وقال مسؤول أمريكي كبير لم تفصح الصحيفة عن اسمه إن المسؤولين الأمريكيين تحدثوا إلى زيلينسكي خلال الأيام الأخيرة حول مجموعة متنوعة من القضايا الأمنية، بما في ذلك الأماكن الأكثر أمناً للرئيس ليبقى فيها لضمان استمرارية الحكومة الأوكرانية.

فيما قال النائب الديمقراطي آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي: "لقد جعلناه على دراية ليس فقط بخطر الغزو الروسي الذي أصبح حقيقة واقعة، ولكن أيضاً بالتهديد الذي يواجهه شخصياً.. ونحن على استعداد لمساعدته بأي شكل من الأشكال".

وأوضح التقرير أن العديد من مسؤولي الأمن القومي قالوا إن "عزل زيلينسكي قد يوفر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسرع طريقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتجنب احتلال طويل الأمد".

وأضاف أنه في حال خروج زيلينسكي قد يحاول بوتين تعيين آخرَ "دميةً" مكانه يكون قادراً على التحكم به.

وأعادت الصحيفة التذكير باتهامات الحكومة البريطانية للكرملين في يناير/كانون الثاني الماضي بالتخطيط لاستبدال زيلينسكي بسياسي مؤيد لروسيا وعضو سابق في البرلمان الأوكراني.

وحذر الرئيس الأوكراني زيلينسكي ليل الجمعة-السبت من أن القوات الروسية ستحاول هذه الليلة الاستيلاء على كييف حيث تدور معارك ضارية.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة نشرها الموقع الإلكتروني للرئاسة: "يجب أن أقولها بصراحة تامة: هذه الليلة ستكون أصعب مما كان عليه النهار. العديد من مدن بلادنا يتعرض للهجوم".

وأطلقت روسيا فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

ووفقاً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قتل أكثر من 130 شخصاً، بينهم مدنيون، في اليوم الأول للتدخل العسكري الروسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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