سياسة
3 دقيقة قراءة
الناتو يقرر نشر "قوات الرد" للمرة الأولى في تاريخه.. ماذا تعرف عنها؟
للمرة الأولى الناتو يعلن بدء نشر "قوات الرد" لحماية الحلفاء على خلفية الاجتياح الذي بدأته روسيا لجارتها أوكرانيا فجر الخميس. فما تلك القوات؟
الناتو يقرر نشر "قوات الرد" للمرة الأولى في تاريخه.. ماذا تعرف عنها؟
الناتو يعلن بدء نشر قوات الرد للمرة الأولى في تاريخه / Reuters
26 فبراير 2022

أعلن حلف شمال الأطلسي، الناتو، بدء نشر "قوات الرد" لحماية الحلفاء على خلفية الاجتياح الذي بدأته روسيا لجارتها أوكرانيا فجر الخميس.

وتعد هذه المرة الأولى التي يحرك فيها الحلف "قوات الرد" التي تتميز بمرونة و"بمصداقية قتالية يمكن استخدامها بطرق متعددة"، حسب الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ.

وقال ستولتنبرغ الجمعة إن القادة اتفقوا على إرسال قوات استجابة سريعة لحماية الحلفاء في شرق أوروبا.

وتضاعف عددها منذ غزو روسيا لجزيرة القرم.

وتتكون "قوات الرد" أو الاستجابة السريعة التابعة للحلف من جنسيات متعددة، برية وجوية وبحرية، وهي قادرة على تنفيذ عمليات خاصة والانتشار بسرعة، إذ إن بعض وحداتها جاهزة للتحرك في غضون يومين أو ثلاثة أيام.

وتضم القوة 40 ألف جندي، نواتها قوة العمليات المشتركة (VJTF) المكونة من 8000 مقاتل بقيادة فرنسا حالياً. وتضاعف عدد القوات بشكل كبير منذ 2014 بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم.

وتضم تلك القوات لواء متعدد الجنسيات وكتائب مدعومة بوحدات جوية وبحرية وقوات خاصة.

ولن تُنشر القوات بأكملها، ولم يوضح الحلف عدد القوات التي سيجري نشرها.

وقال الأمين العام للحلف: "هذه لحظة تاريخية وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها الحلف القوات".

الاستجابة للأزمات

مهمة قوات الرد الاستجابة للأزمات الطارئة في غضون خمسة أيام تقريباً، لكنها قادرة أيضاً على الانتشار في غضون 48 ساعة عند الضرورة، وفق الصحيفة العسكرية الأمريكية "ستار أند ستريب".

وبعد قرار الناتو تفعيل قوات الاستجابة للأزمة في أوكرانيا شرعت الدول الأعضاء في الحلف بإرسال عدد متزايد من قواتها في عدد من مناطق الحلف.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرار تسريع نشر مئات الجنود الفرنسيين برومانيا وإرسال كتيبة جديدة إلى إستونيا في إطار الانتشار المتقدم للحلف.

وأعلن البنتاغون إرسال لواء مدرع إلى ألمانيا، ما سيرفع عدد الجنود الأمريكيين المنتشرين في أوروبا إلى 100 ألف جندي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن المملكة المتحدة مستعدة أيضاً لزيادة دعمها العسكري للحلف.

وتأسس حلف شمال الأطلسي عام 1949 حصناً ضد الاتحاد السوفيتي السابق، وتوسع منذ ذلك ليضم 30 دولة.

واتفق قادة حلف شمال الأطلسي الجمعة على إرسال مزيد من القوات إلى شرق أوروبا وتفعيل الخطط الدفاعية للرد على مختلف الحالات الطارئة وتأمين حدود الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي.

وأعربت عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي الجمعة عن رغبتها في المضي أبعد في الرد على موسكو مع وصول المعارك إلى مشارف العاصمة الأوكرانية كييف.

يذكر أن القوات الروسية بدأت الخميس غزواً ضد أوكرانيا شمل ضربات جوية وإرسال جنود إلى عمق أراضي هذا البلد، بعد أسابيع على فشل جهود دبلوماسية في ردع بوتين عن شن العملية العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us