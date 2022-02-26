سياسة
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"ميتا" تحظر على وسائل إعلام روسيا الحكومية نشر إعلانات على منصّاتها
شركة "ميتا" الشركة الأم لموقع التواصل الاجتماعي العملاق "فيسبوك" تقرّر منع وسائل الإعلام الرسمية الروسية نشر إعلانات أو ممارسة أنشطة تدر عائدات على منصتها بأي مكان في العالم.
"ميتا" تحظر على وسائل إعلام روسيا الحكومية نشر إعلانات على منصّاتها
رئيس السياسة الأمنية لـ"ميتا": جرى بدء تطبيق هذه التغييرات بالفعل وستستمر حتى مطلع الأسبوع / AA
26 فبراير 2022

قالت شركة "ميتا" الشركة الأم لموقع التواصل الاجتماعي العملاق "فيسبوك" الجمعة إنها قرّرت منع وسائل الإعلام الرسمية الروسية نشر إعلانات أو ممارسة أنشطة تدر عائدات على منصتها في أي مكان في العالم.

وقال رئيس السياسة الأمنية للشركة ناثانيال جلايشر على تويتر: "نواصل أيضاً وضع محاذير على وسائل إعلام رسمية روسية إضافية (..) بُدئ تطبيق هذه التغييرات بالفعل وستستمر حتى مطلع الأسبوع".

وأضاف: "نحن نمنع الآن وسائل الإعلام الحكومية الروسية نشر إعلانات أو ممارسة أنشطة تدر عائدات على منصتنا بأي مكان في العالم".

وأطلقت روسيا فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم، وتوجد مطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

وأثار الغزو احتجاجات في الولايات المتحدة وأوروبا وداخل روسيا نفسها حيث اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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