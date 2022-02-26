أظهرت صور جديدة التقطتها أقمار صناعية تابعة لشركة "بلانيت لابس" مطار بوريسبيل (مطار كييف الدولي) سالماً من دون ملاحظة أي أضرار أو آثار تدمير.

وذكرت شبكة "CNN" الأمريكية أنّ "حيلة أوكرانية" تمكّنت من منع الروس الاستفادة من مطار كييف من دون تدمير أي ركن منه، وذلك عبر إجراءات اتُّبعَت قبيل بدء الغزو الروسي.

وتمثّلت تلك الحيلة في "إغلاق الممرات ومدرّجات الهبوط بمطار كييف بواسطة سيارات مصطفّة، في محاولة لمنع الطائرات الروسية الهبوط والاستفادة من المطار"، حسب ما ذكرت الشبكة الأمريكية ذاتها.

يشار إلى أنّ الهجوم الروسي الواسع الذي بدأ فجر الخميس، دمّر في ساعاته الأولى 118 موقعاً للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وفق ما صرّح متحدّث باسم وزارة الدفاع الروسية الجمعة.

وجرت عمليات استهدف البنية التحتية بجميع أنحاء أوكرانيا عبر هجمات صاروخية ومدفعية بعيدة المدى، وكان مطار كييف الدولي أحد الأهداف الرئيسية.

وهاجمت قوات روسية ليل الجمعة-السبت قاعدة عسكرية أوكرانية تقع على طريق رئيسي في العاصمة الأوكرانية كييف، في وقت يتخوّف فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من سقوط العاصمة.

وأطلقت روسيا فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

وأثار الغزو احتجاجات في الولايات المتحدة وأوروبا وداخل روسيا نفسها، إذ اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع الخميس.