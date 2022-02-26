سياسة
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شاهد | زيلينسكي بفيديو جديد يدعو لعدم الاستسلام والدفاع عن كييف
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأوكرانيين لعدم الاستسلام والدفاع عن العاصمة كييف حيث تخوض القوات الأوكرانية مواجهات في اليوم الثالث من الاجتياح الروسي.
شاهد | زيلينسكي بفيديو جديد يدعو لعدم الاستسلام والدفاع عن كييف
زيلينسكي يدعو لعدم الاستسلام والدفاع عن كييف / AA
26 فبراير 2022

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت الأوكرانيين لعدم الاستسلام والدفاع عن العاصمة كييف حيث تخوض القوات الأوكرانية مواجهات في اليوم الثالث من الاجتياح الروسي.

وقال زيلينسكي: "أنا هنا، لن نسلم السلاح وسندافع عن بلادنا"، في رسالة فيديو نشرت صباحاً على فيسبوك.

ودعا لعدم تصديق "المعلومات الكاذبة" المنتشرة على الإنترنت بأنه دعا جيشه لتسليم سلاحه. وقال: "سلاحنا هو الحقيقة. هذه أرضنا. هذه بلادنا. أطفالنا. سندافع عن كل هذا".

وبثت هذه الرسالة بوقت تخوض فيه القوات الأوكرانية معارك بالعاصمة لصد الجيش الروسي، وأفاد الجيش بأن معارك عنيفة لا تزال تتواصل قبل الظهر في كييف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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