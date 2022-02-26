دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت الأوكرانيين لعدم الاستسلام والدفاع عن العاصمة كييف حيث تخوض القوات الأوكرانية مواجهات في اليوم الثالث من الاجتياح الروسي.

وقال زيلينسكي: "أنا هنا، لن نسلم السلاح وسندافع عن بلادنا"، في رسالة فيديو نشرت صباحاً على فيسبوك.

ودعا لعدم تصديق "المعلومات الكاذبة" المنتشرة على الإنترنت بأنه دعا جيشه لتسليم سلاحه. وقال: "سلاحنا هو الحقيقة. هذه أرضنا. هذه بلادنا. أطفالنا. سندافع عن كل هذا".

وبثت هذه الرسالة بوقت تخوض فيه القوات الأوكرانية معارك بالعاصمة لصد الجيش الروسي، وأفاد الجيش بأن معارك عنيفة لا تزال تتواصل قبل الظهر في كييف.