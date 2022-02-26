منذ بدء الغزو الروسي لأراضيه تلقّى الجيش الأوكراني تبرّعات تناهز 5 ملايين دولار بعملة "بتكوين" المشفرة.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أنّ محفظة العملة المشفّرة التابعة لجمعية "كم باك ألايف" (Come Back Alive) تلقّت من ألفَين ومئتَي متبرّع 130 عملة بتكوين بقيمة تُقدَّر بنحو 5.1 مليون دولار.

و"كم باك ألايف" (عُد حيّاً) هي جمعية تتّخذ من كييف مقرّاً لها، وتأسست عام 2014 مستمدّةً اسمها من عبارة طبعها مؤسسها فيتالي دينيغا، على سترات واقية من الرصاص أُرسِلَت إلى الجنود الأوكرانيين الذين يقاتلون القوات الروسية والانفصالية شرقي أوكرانيا.

وعملت الجمعية المذكورة على جمع الأموال لتوفير الإمدادات والمعدّات العسكرية للجيش الأوكراني مثل المُسيَّرات والكاميرات الحرارية.

فيما اعتمدت "كم باك ألايف" عام 2018 قبول تبرّعات على هيئة عملة "بتكوين"، غير أنّ مختصّين أكّدوا أن معظم العملات المشفرة التي تحتفظ بها الجمعية الآن وصلت إليها خلال الأيام القليلة الماضية.

وأطلقت روسيا فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

وأثار الغزو احتجاجات في الولايات المتحدة وأوروبا وداخل روسيا نفسها، حيث اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع الخميس.