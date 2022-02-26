سياسة
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صور | مظاهرات بعدة دول ضد التدخل العسكري الروسي بأوكرانيا
شهدت اليونان وإيطاليا والأرجنتين والبوسنة وسلوفينيا والجبل الأسود وإيرلندا السبت احتجاجات للتنديد بالتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.
صور | مظاهرات بعدة دول ضد التدخل العسكري الروسي بأوكرانيا
العاصمة اليونانية أثينا تشهد مظاهرات منددة بالعملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية / AA
26 فبراير 2022

شهدت اليونان وإيطاليا والأرجنتين والبوسنة وسلوفينيا والجبل الأسود وإيرلندا السبت احتجاجات للتنديد بالتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وتجمّع المحتجون أمام السفارة الروسية في أثينا بناء على دعوة من الحزب الشيوعي اليوناني "KKE".

وأطلق المتظاهرون هتافات داعية للسلام، رافعين لافتات كتب عليها: "لا للحرب الإمبريالية".

وفي إيطاليا انطلقت مسيرة من ساحة "كامبيدوجليو" باتجاه ميدان "الكولوسيوم" في العاصمة روما، شارك فيها نحو ألفَي شخص بينهم أوكرانيون.

ورفع المحتجون الأعلام الأوكرانية مطلقين شعارات مناهضة لروسيا.

ورفع عدد منهم لافتات مكتوب عليها: "القاتل بوتين" و"لا للغزو" و "تحيا أوكرانيا" وطالبوا روسيا بوقف هجومها.

وشهدت العاصمة الإسبانية مدريد الجمعة احتجاجات تندد بالتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. واحتشد آلاف المحتجين الذين تجمّعوا بناء على دعوات من مجموعات يسارية في إسبانيا بميدان اليسار وسط مدريد. وندد المحتجون بالتدخل الروسي في أوكرانيا، رافعين لافتات تحمل عبارات من قبيل "حروبكم تعني موتنا"، "لا لبوتين ولا للناتو" و "لا للحرب مرة أخرى".

وفي الأرجنتين نظم أوكرانيون وقفة أمام السفارة الروسية لدى العاصمة بوينس آيرس شارك فيها مئات الأشخاص احتجاجاً على تدخل موسكو العسكري في بلادهم.

وشبَّه المتظاهرون بوتين بـ"هتلر" وطالبوا بإنهاء الهجمات على أوكرانيا، وعلقوا لافتات مناهضة للحرب على الحواجز الحديدية التي أقيمت أمام السفارة.

كما شهدت عاصمتا البوسنة سراييفو وسلوفينيا ليوبليانا مظاهرتين منددتين بالتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

ونظم محتجون وقفة أمام السفارة الروسية لدى بودغوريتشا عاصمة الجبل الأسود، أعربوا عن دعمهم لأوكرانيا وتضامنهم معها.

ورفعوا الأعلام الأوكرانية ولافتات مكتوب عليها: "الحرية لأوكرانيا" و"تحيا صداقة أوكرانيا والجبل الأسود" و"وقفوا العدوان الروسي".

وفي العاصمة الإيرلندية دبلن ركل مجموعة من المتظاهرين سيارة السفير الروسي يوري فيلاتوف وأطلقوا صحيات الاستنكار.

وأظهرت مشاهد جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ركل بعض المتظاهرين سيارة السفير فيما ألقى آخرون زجاجات المياه عليها، وحاول آخرون تعليق العلم الأوكراني على نوافذها.

وأطلقت روسيا فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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