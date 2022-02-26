أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مباحثات هاتفية، السبت، مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلنيسكي، أكد فيها أن تركيا تبذل جهوداً لإعلان وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن من أجل منع المزيد من الخسائر في الأرواح ومنع المزيد من الضرر لأوكرانيا.

وعزى الرئيس التركي، نظيره الأوكراني بضحايا الهجوم الروسي، متمنياً الشفاء العاجل لبقية المصابين.

ومن جانبه دعا وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، نظيره الروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي، السبت، إلى وقف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وشدد جاوش أوغلو على أن تصعيد التوترات العسكرية، لا يصب في مصلحة أحد، داعياً إلى وقف العمليات العسكرية.

وعبر على الصعيد ذاته، عن استعداد تركيا لاستضافة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.