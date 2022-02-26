سياسة
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أردوغان: تركيا تبذل جهوداً لإعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوكراني، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى حل دبلوماسي بين روسيا وأكرانيا، فيما دعا وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو نظيره الروسي، لوقف العمليات العسكرية.
أردوغان: تركيا تبذل جهوداً لإعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا
عزى الرئيس التركي نظيره الأوكراني في ضحايا الهجوم الروسي متمنياً الشفاء العاجل لبقية المصابين / AFP
26 فبراير 2022

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مباحثات هاتفية، السبت، مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلنيسكي، أكد فيها أن تركيا تبذل جهوداً لإعلان وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن من أجل منع المزيد من الخسائر في الأرواح ومنع المزيد من الضرر لأوكرانيا.

وعزى الرئيس التركي، نظيره الأوكراني بضحايا الهجوم الروسي، متمنياً الشفاء العاجل لبقية المصابين.

ومن جانبه دعا وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، نظيره الروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي، السبت، إلى وقف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وشدد جاوش أوغلو على أن تصعيد التوترات العسكرية، لا يصب في مصلحة أحد، داعياً إلى وقف العمليات العسكرية.

وعبر على الصعيد ذاته، عن استعداد تركيا لاستضافة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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