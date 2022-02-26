قال الكرملين إن القوات الروسية بدأت التقدّم في أوكرانيا مجدداً اليوم السبت، بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بوقف الهجوم أمس ترقّباً لمحادثات مع كييف لم تنعقد.

وتحدّث كل من بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة عن احتمال عقد محادثات لكن أوكرانيا قالت إن "الاشتباكات مع القوات الروسية الغازية استمرت ليل الجمعة واليوم السبت".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه بعد أمر بوتين لم تشتبك القوات الروسية إلا مع "مجموعات من القوميين" على عكس القوات الأوكرانية النظامية.

ومع فرار مئات الآلاف من الأوكرانيين غرباً باتجاه الاتحاد الأوروبي، قال مسؤول أمني روسي كبير والرئيس السابق دميتري ميدفيديف إن العمليات العسكرية لموسكو ستستمر بلا هوادة حتى تتحقق أهدافها.

وقالت حكومة كييف اليوم السبت إن القوات الروسية هاجمت عدداً من المدن الأوكرانية وإنه جرى احتجاز مخربين روس في العاصمة.

روسيا تسيطر على مليتوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على كامل مدينة مليتوبول الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف، قوله إن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لا تزال مستمرة.

وأضاف أن "الجيش الروسي تمكن من السيطرة على مدينة مليتوبول، وجميع التدابير تُتّخذ لضمان سلامة المدنيين ومنع الاستفزازات من جانب المخابرات الأوكرانية والقوميين المتعصبين".

الذعر يسيطر على كييف

وبعد ليلة من الغارات الجوية، ظهرت بعض علامات الذعر في وسط كييف. ونقلت وكالة رويترز عن مراسليها مشاهدتهم جنوداً أوكرانيين يحملون بنادق ومجموعة من النساء يجرون في الشارع. وفي مكان قريب، أجبر الجنود الأوكرانيون رجلاً في ثياب مدنية على الاستلقاء على الرصيف.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إنه ليس هناك حالياً وجود عسكري روسي كبير في كييف ولكنه أضاف أن هناك مجموعات تخريبية.

وأضاف كليتشكو أن 35 شخصاً بينهم طفلان أصيبوا خلال الليل.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن وزارة الصحة الأوكرانية قولها إن ما لا يقل عن 198 أوكرانياً، من بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم وأصيب 1115 حتى الآن في الغزو الروسي. ولم يتضح ما إذا كانت الأعداد تشمل الضحايا المدنيين فقط أم لا.

حذر للتجول في كييف

في سياق ذلك، أعلن كليتشكو تشديد حظر التجول المفروض على كييف بسبب الغزو الروسي، محذراً من أن أي شخص سيكون موجوداً في الشوارع بين الساعة 17,00 والساعة الثامنة سيُعامل على أنه عدو.

وكان حظر التجول الذي فُرض في كييف الخميس بعد بدء الهجوم الروسي، من الساعة 22,00 وحتى 07,00.

وأعلن كليتشكو كذلك أن مترو العاصمة أصبح الآن ملجأ لسكانها ولن يوفر خدمة النقل في الوقت الحالي.

مقاومة أوكرانية شرسة

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، إن الجزء الأكبر من القوات الروسية التي تتقدم نحو العاصمة الأوكرانية كييف يبعد الآن 30 كيلومتراً عن قلب المدينة.

وقالت بريطانيا إن الجيش الأوكراني يُبدي مقاومة شرسة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت وزارة الدفاع في تحديث لمعلومات المخابرات نُشر على تويتر إن "القوات الروسية تواصل تقدمها نحو كييف والجزء الأكبر من هذه القوات يبعد الآن 30 كيلومتراً عن قلب المدينة".

وأضافت أن "روسيا لم تسيطر بعد على المجال الجوي فوق أوكرانيا مما يقلل بشكل كبير من فعالية سلاح الجو الروسي.

ومن المرجح أن تكون الخسائر الروسية أكبر مما كان يتوقعه أو يعترف به الكرملين".

وتقول مصادر مخابرات غربية إن القوات الروسية واجهت مقاومة أوكرانية أقوى بكثير لغزوها مما توقعته.

مساعدات غربية لأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت أن الولايات المتحدة ستقدّم لأوكرانيا مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 350 مليون دولار لصد الغزو الروسي.

وقال بلينكن في بيان "هذه الحزمة ستشمل وسائل عسكرية دفاعية جديدة لمساعدة أوكرانيا على مواجهة تهديدات المدرعات والمقاتلات والمروحيات والتهديدات الأخرى".

من جهة ثانية، قال وزير النقل الليتواني ماريوس سكوديس اليوم السبت، إن دول البلطيق لاتفيا وإستونيا وليتوانيا وافقت من حيث المبدأ على إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

وأضاف سكوديس على فيسبوك "نُعدّ منذ صباح اليوم الوثائق لحكوماتنا للتصويت عليها. خطتنا هي اتخاذ هذه الخطوة في وقت واحد"

وأطلقت روسيا فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

ونفى بوتين لأشهر عدة أنه كان يخطط للغزو حتى عندما حذرت الولايات المتحدة من أن هجوماً يلوح في الأفق ونشرت صور الأقمار الصناعية للقوات الروسية وهي تحتشد على حدود أوكرانيا.

وأثار الغزو احتجاجات في الولايات المتحدة وأوروبا وداخل روسيا نفسها حيث اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع الخميس.