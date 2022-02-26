سياسة
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استمرار مظاهرات السودان وارتفاع ضحايا الاحتجاجات إلى 83 قتيلاً
تتواصل الاحتجاجات الشعبية في السودان، للمطالبة بعودة الحكم المدني، فيما كشفت "لجنة أطباء السودان" عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في البلاد إلى 83 قتيلاً، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
استمرار مظاهرات السودان وارتفاع ضحايا الاحتجاجات إلى 83 قتيلاً
المئات تظاهروا في الخرطوم للمطالبة بعودة الحكم المدني - صورة أرشيفية / AA
26 فبراير 2022

تظاهر الآلاف من السودانيين، السبت، بالعاصمة الخرطوم ومدينة ود مدني، للمطالبة بعودة الحكم المدني والتعبير عن رفضهم للإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحمل المتظاهرون في الخرطوم، الأعلام الوطنية، مرددين شعارات "الشعب شعب أقوى.. والردة مستحيلة.. الثورة ثورة شعب.. والسلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات"، وغيرها.

فيما رفع بعض المتظاهرين، لافتات تحمل صوراً لعدد من ضحايا الاحتجاجات، وأخرى تضامنية من أمهات وآباء المحتجين مع أبنائهم.

أما في مدينة ود مدني، فقد حمل مئات المتظاهرين، الأعلام الوطنية، ورفعوا لافتات عليها عبارات " موكب الأمهات والآباء.. لن تسيروا وحدكم".

من جانبها، كشفت "لجنة أطباء السودان"، السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في البلاد إلى 83 قتيلاً، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، المنددة بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها البرهان، وكان أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلاباً عسكرياً"، في مقابل نفي الجيش.

ولم تعلق في الأثناء السلطات السودانية على البيانات التي نشرتها "لجنة أطباء السودان"، نافية ما نُسب إليها من اتهامات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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