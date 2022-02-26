أكدت الهيئة الناظمة للاتصالات الروسية "روسكومنادزور"، في بيان رسمي، السبت، أن "المصادر الرسمية الروسية هي الوحيدة التي تملك معلومات آنية وموثوقة"، حول ما وصفته موسكو بـ"العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا التي تهدف إلى "حفظ السلام".

وجرى إرسال إشعار الهيئة إلى عدد من وسائل الإعلام المحلية، التي انتقد أغلبها السلطات الروسية، على غرار صحيفة نوفايا غازيتا، التي حاز رئيس تحريرها جائزة نوبل للسلام لعام 2021، وقناة Dojd التي تبث على الإنترنت وموقع Mediazona الإلكتروني. وسبق أن جرى تصنيفها جميعاً على أنها تمثل "عملاء أجانب" في روسيا.

وتعتبر الهيئة، أنّ هذه الوسائل الإعلامية مذنبة، وذلك لنشرها معلومات كاذبة تؤكد أن "القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مدن أوكرانية"، على حد تعبيرها.

ونددت على الصعيد ذاته، بالمحتوى الذي "يصف العملية العسكرية بأنها هجوم أو غزو أو إعلان حرب".

وحذرت "روسكومنادزور" من أنه في حال جرى رفض حذف هذا المحتوى "سيجري تقييد الوصول إلى هذه الوسائل الإعلامية"، ملوحةً بفرض غرامات باهظة أيضاً.

ومن جانبها دعت وزارة الدفاع الروسية، في بيان "كل طواقم التحرير في وسائل الإعلام إلى اليقظة وإلى ألا يصبحوا ضحايا للغربيين المسؤولين عن تنظيم ضغوط في مجال المعلومات" ضد روسيا.

ونددت الوزارة بما سمته بـ"التضليل الصارخ" الذي تمارسه أوكرانيا على شبكات التواصل الاجتماعي، بتدبير من واشنطن وحلف شمال الأطلسي، على حد تعبيرها.