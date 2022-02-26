سياسة
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شاهد| فضلوا الموت.. هكذا رد جنود أوكرانيون بجزيرة نائية قبل قتلهم بقصف روسي
انتشر تسجيل صوتي، على مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة عسكرية أوكرانية على جزيرة نائية، رفضت الاستسلام لقوة بحرية روسية والتخلي عن موقعها، ما دفع الروس إلى إطلاق النار عليهم، ما أسفر عن مقتلهم جميعاً.
شاهد| فضلوا الموت.. هكذا رد جنود أوكرانيون بجزيرة نائية قبل قتلهم بقصف روسي
تسجيل لجنود أوكرانيين قبل مقتلهم على "جزيرة الأفعى"
26 فبراير 2022

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي لجندي أوكراني على جزيرة نائية يرفض الاستسلام هو وزملاء له لقوة بحرية روسية هددتهم إما أن يُلقوا سلاحهم وإما إنهم سيتعرضون للقصف.

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكيةإنّ فريقاً صغيراً من حرس الحدود الأوكرانيين مكوناً من 13 عنصراً، في جزيرة الأفعى الصخرية في البحر الأسود تلقى إنذاراً من سفينة حربية روسية تخيرهم إما الاستسلام أو التعرض للهجوم، إلا أن المجموعة فضّلت الموت على الاستسلام.

وقال الروس في تسجيل للاتصال: "هذه سفينة حربية روسية.. أقترح عليك إلقاء أسلحتك والاستسلام لتجنب إراقة الدماء وسقوط ضحايا لا داعي له. وإلا فسوف تتعرض للقصف".

ورفضت القوات الأوكرانية التخلي عن الجزيرة، وردت على القوات الروسية بعبارة "اذهبوا إلى الجحيم!"، ثم فتح الروس بعدها النار، ما أسفر عن مقتل المجموعة كلها.

واحتفت وسائل إعلام غربية بالموقف الذي اعتُبر بطولياً على نطاق واسع، فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد ساعات من الحادث أن المدافعين عن الجزيرة سيُمنحون لقب "بطل أوكرانيا"، وهو أعلى تكريم يمكن أن يمنحه الزعيم الأوكراني.

وأكدت صحيفة واشنطن بوست بدورها صحة التسجيل نقلاً عن مسؤول أوكراني.

وأضافت الصحيفة: "يظهر في تسجيل منفصل، نُشر على TikTok، ما يبدو أنه حرس حدود يرتدي خوذة وأقنعة في جزيرة مرجانية، تُعرف أيضاً باسم جزيرة Zmiinyi، أو جزيرة الأفعى، يشتم بعد تعرّضه لإطلاق النار.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول دفاعي أمريكي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أنه سمع عن الهجوم على جزيرة الأفعى يوم الجمعة، ووصفه بأنه "مؤلم وملهم في الوقت نفسه".

وقال المسؤول: "إنه بالتأكيد يعكس ما رأيناه في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو استعداد الأوكرانيين للقتال من أجل بلدهم، وفعل ذلك بشجاعة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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