حذفت السفارة الأوكرانية في إسرائيل تغريدة كانت قد نشرتها على حسابها الرسمي في فيسبوكودعت من خلالها الإسرائيليين للمشاركة في مواجهة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، وذلك بعد يوم واحد من نشرها.

وكانت السفارة قالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: "أعزائي أبناء الوطن والإخوة وجميع المواطنين المهتمين في إسرائيل، لقد بدأت السفارة تشكيل قوائم المتطوعين الذين يرغبون في المشاركة بالأعمال القتالية ضد روسيا".

واختتم البيان بالقول: "إذا كنت مستعداً للدفاع عن سيادة أوكرانيا فيرجى إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني"، مرفقاً معها البريد الإلكتروني الخاص بالسفارة.

وفي حديثه مع صحيفة هآرتس العبرية قال السفير الأوكراني يفجن كورنيتشوك إن طاقمه "بدأ بالفعل في جمع المتطوعين" وإنه مهتم بشكل خاص بالمسعفين القتاليين.

لكن الصحيفة قالت أيضاً إن "السفارة الأوكرانية أزالت المنشور الذي يدعو للتطوع بعد أن صرح السفير الأوكراني يفغن كورنيتشوك لصحيفة هآرتس أن كييف مهتمة بشكل خاص بالمسعفين القتاليين".

والجمعة تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ناقش معه الوضع في أوكرانيا مع التركيز على منطقة كييف.

وعرض بينيت خلال اتصاله مساعدة إسرائيل بمساعدات إنسانية، وأطلع الرئيس على الخطوات التي اتُّخذت بالفعل في هذا الجانب، مجدداً أمله في إنهاء سريع للقتال.

والجمعة استدعت الخارجية الروسية سفير إسرائيل لدى بلادها، على خلفية تصريحات لوزير الخارجية يائير لابيد، تدين تدخل موسكو العسكري في أوكرانيا.

وأطلقت روسيا فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

وأثار التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا غضباً دولياً، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين روس رفيعي المستوى بينهم وزير الدفاع سيرغي شويغو.