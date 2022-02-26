أكّد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) السبت أن روسيا تستخدم في أوكرانيا "أكثر من 50%" من القوات التي حشدتها على الحدود وتبدو "محبطة بشكل متزايد" من المقاومة الصلبة التي يبديها الجيش الأوكراني.

وقال المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته: "تقديراتنا تُشير إلى أن أكثر من 50% من القوة التي حشدها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ضدّ أوكرانيا (...) تُستخدم" في الداخل الأوكراني.

وأضاف: "لا نزال نرى مؤشرات إلى مقاومة أوكرانية تستطيع الاستمرار"، و"نعتقد أن الروس محبطون أكثر فأكثر من فقدانهم للزخم خلال الساعات الـ24 الأخيرة، خصوصاً في شمال أوكرانيا".

وأشار المسؤول إلى أن القوات الروسية لم تستولِ حتى السبت على أي مدينة أوكرانية كما لم تسيطر على المجال الجوي الأوكراني.

واستمرّ الغربيون، لا سيّما الولايات المتحدة، بتزويد أوكرانيا بالمساعدة خصوصاً في مجال الأسلحة والذخيرة، منذ بدء الغزو الروسي.

وشدّد المسؤول على أن الجنود الروس "محبطون من (...) مقاومة أوكرانية صلبة تمكنت من إبطائهم".

وتابع: "بالاستناد إلى مشاهداتنا، فإن هذه المقاومة كانت أكبر من توقعات الروس".

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة تعتقد أن القوات الروسية أصبحت الآن على بعد 30 كيلومتراً شمالي كييف، ولكن هذا قد يتغير في أي وقت، وقال: "لم يقتربوا أكثر من ذلك".

وقدّر المسؤول الأمريكي أن روسيا أطلقت 250 صاروخاً على أوكرانيا، معظمها باليستية قصيرة المدى.

وأضاف: "حتى صباح اليوم، شاهدنا إطلاق (روسيا) 250 صاروخاً على أوكرانيا، معظمها صواريخ باليستية قصيرة المدى".

وأوضح أن الجانبين فقدا جنوداً خلال الاشتباكات، مؤكداً تضرر مدنيين وأعيان مدنية في الضربات الجوية الروسية.

وتطرّق إلى تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن حول تفويض وزارة الدفاع بتقديم 350 مليون دولار كمساعدات دفاعية لأوكرانيا، حيث أوضح أن "هذه المساعدات ستشمل صواريخ مضادة للدبابات وأسلحة خفيفة وذخائر".