قال النائب حسن فضل الله، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" التي تمثل "حزب الله" في البرلمان اللبناني، خلال لقاء شعبي، السبت، في بلدة برعشيت جنوبي البلاد، إن "ما صدر عن وزارة الخارجية اللبنانية لا يعبر عن موقف الشعب اللبناني، ولا عن موقف الدولة اللبنانية، لأن الموقف لم يصدر عن مجلس الوزراء ولم يناقشه".

وأضاف "حسب الدستور فإن من يعبر عن الموقف الرسمي هو الحكومة، ولكن وجدنا هناك خرقاً لذلك".

ولفت إلى أن موقف الخارجية "مغاير لغالبية مواقف الدول العربية، إلى درجة ظننا أنفسنا أننا أصبحنا دولة عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

واعتبر أن "البعض في لبنان لا يزال يراهن على أوهام التبني والدعم الأمريكي، ولم يتعلم من كل التجارب الماضية"، على حد تعبيره.

وتابع: "ننصح هؤلاء بأن يتابعوا ما يجري في أوكرانيا، ويطلعوا على حقيقة الموقف الأمريكي وحلف الأطلسي والدول الأوروبية، وأن يستمعوا إلى استجداء الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لهؤلاء الذين حرضوه ودفعوه إلى هذا الخيار، ثم تركوه يواجه مصيره، وتخلوا عنه".

وكانت وزارة الخارجية، قد أعلنت الخميس، في بيان، بأن "لبنان يدين اجتياح الأراضي الأوكرانية ويدعو روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فوراً وسحب قواتها منها والعودة إلى منطق الحوار والتفاوض".

ومن جانبها ردت السفارة الروسية في بيروت، الجمعة، على بيان الخارجية اللبنانية بالقول إنه "أثار الدهشة لدينا"، معتبرة أن لبنان "خالف سياسة النأي بالنفس، واتخذ طرفاً ضد طرف آخر".