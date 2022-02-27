أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين "الذكي"، منتقداً القادة الغربيين الذين اعتبرهم "أغبياء جداً"، وذلك في خطاب ألقاه السبت خلال التجمع السنوي الكبير للمحافظين الأمريكيين في أورلاندو بفلوريدا.

وقال ترمب: "المشكلة ليست أن بوتين ذكي، لأنه بالطبع ذكي"، مضيفاً: "المشكلة الحقيقية هي أن قادتنا أغبياء جداً"، معتبراً أن "ضعف" خلفه الرئيس الديموقراطي جو بايدن هو السبب في الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووصف ترمب العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا بـ"المروعة"، قائلاً في خطاب استمر 86 دقيقة: "كما يفهم الجميع، لم تكن هذه الكارثة المروعة لتحدث أبداً لو لم تُزوَّر انتخاباتنا".

وأضاف: "لو كنت رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية لما تجرأت روسيا على غزو أوكرانيا".

وأكد ترمب أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلسينكي أظهر شجاعة كبيرة برفضه مغادرة كييف، معرباً عن تضامنه مع الشعب الأوكراني.

وتابع قائلاً: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استغل ضعف الرئيس الأمريكي جو بايدن وهاجم أوكرانيا، بوتين يتلاعب ببايدن كيفما يشاء".

وأردف: "عندما كان جورج بوش رئيساً للولايات المتحدة غزت روسيا جورجيا، وفي عهد أوباما غزت موسكو شبه جزيرة القرم. وفي عهد بايدن غزت أوكرانيا. وفي عهدي فقط لم تتمكن روسيا من غزو أي بلد".

وترك ترمب الجمهور في حالة من عدم اليقين بشأن رغبته في مواجهة بايدن شخصياً للفوز بالرئاسة، لكنه لمح إلى ترشح محتمل في عام 2024 بقوله: "فعلنا ذلك مرتين وسنفعل ذلك مرة أخرى"، مقدماً هزيمته في عام 2020 على أنها نصر.

وأطلقت روسيا فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.