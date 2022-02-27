أعلن مؤسس شركة "سبيس إكس" الفضائية الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن خدمة ستارلينك للاتصالات عبر الأقمار الصناعية الخاصة به تعمل في أوكرانيا، وذلك استجابة لنداء من وزير أوكراني لتزويد البلاد باتصالات عبر الأقمار الصناعية للمساعدة بمقاومة الغزو الروسي.

وجاء إعلان ماسك عقب طلب من وزير التحول الرقمي في أوكرانيا ميخائيل فيدوروف الذي وجه تغريدة إلى الملياردير على تويتر قال فيها: "إيلون ماسك، بينما تحاول استعمار المريخ تحاول روسيا احتلال أوكرانيا! بينما تهبط صواريخك بنجاح من الفضاء تهاجم الصواريخ الروسية المدنيين الأوكرانيين! نطلب منك تزويد أوكرانيا بمحطات ستارلينك ومخاطبة الروس العقلاء للوقوف (معنا)".

ورد ماسك على هذه التغريدة بقوله: "خدمة ستارلينك مفعلة الآن في أوكرانيا. المزيد من المحطات في الطريق". من دون توضيح كيفية وصول المعدات إلى هناك.

وحظيت تغريدة ماسك بعشرات الآلاف من التفاعلات على تويتر في حين رد حساب أوكرانيا الرسمي عليها بقوله: "شكراً، نقدر ذلك".

وستارلينك هي خدمة إنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الصناعية تزودها شركة"سبيس إكس" التي يملكها إيلون ماسك.

ويأتي الطلب الأوكراني خشية انقطاع الإنترنت بالكامل في البلاد، مما يساهم في تعطيل تدفق المعلومات بشأن الغزو الروسي الذي دخل يومه الرابع.

وأطلقت روسيا فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.