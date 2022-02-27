أعلنت الدفاع الروسية الأحد تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية عمليته الخميس الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان أن قواتها شنت خلال السبت ضربات جديدة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى باستخدام صواريخ مجنحة من الجو والبحر ضد منشآت البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.

وأوضح البيان أن بين المنشآت المستهدفة 23 نقطة تحكم ومركز اتصالات للقوات الأوكرانية و31 قطعة من منظومات S-300 وBuk M-1 وOsa للصواريخ المضادة للطائرات و48 محطة رادار، حسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

كما أسقطت القوات الروسية 8 طائرات مقاتلة أوكرانية و7 مروحيات و11 طائرة من دون طيار إضافة إلى صاروخين تكتيكيين من طراز Tochka-U، وفق البيان.

وذكر مراسل لوكالة "رويترز" أنه سُمع دوي انفجار غربي وسط مدينة كييف الأحد بعد دقائق من إطلاق صفارات الإنذار.

وسُمع دوي انفجارين آخرين بعد نحو 20 دقيقة في نحو الساعة 8.40 صباحاً بالتوقيت المحلي لكييف.

سيطرة أوكرانية تامة على كييف

أكدت السلطات الأوكرانية أن العاصمة كييف تحت سيطرة جيشها ووحدات الدفاع في المنطقة بالكامل.

وأفاد بيان صادر عن إدارة الدولة بكييف أن المدينة شهدت بعض الاشتباكات مع مجموعات تخريبية روسية، منتصف الليل.

وأكدت سيطرة الجيش الأوكراني ووحدات الدفاع على كييف بشكل تام، وأن الوضع هادئ في المدينة.

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أن الليلة الماضية كانت “قاسية” في أوكرانيا، متّهماً موسكو بقصف مناطق سكنية.

وقال في مقطع فيديو نشر على الإنترنت: “كانت الليلة الماضية قاسية، إطلاق نار جديد وقصف جديد على أحياء سكنية وبنى تحتية مدنية. لا يوجد ما لا يراه المحتلّ اليوم هدفاً مشروعاً له“.

قتال شوارع في خاركيف

هذا وقد أعلنت سلطات خاركيف (شمال شرق) ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا الأحد أن الجيش الروسي وصل إلى وسط المدينة في اليوم الرابع من غزو موسكو للبلاد.

وقال المسؤول المحلي أوليغ سينيغوبوف عبر فيسبوك: "اقتحمت مركبات خفيفة للعدو الروسي مدينة خاركيف"، مؤكداً أن "القوات المسلحة الأوكرانية تقضي على العدو". ودعا السكان (1.4 مليون نسمة تقريباً) لعدم مغادرة منازلهم.

فيما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية وجود "قتال شوارع في مدينة خاركيف" بين الجيش الأوكراني وقوات روسية.

حصار خيرسون وبيرديانسك

بدوره أعلن الجيش الروسي الأحد أنه يحاصر "بالكامل" مدينتَي خيرسون وبيرديانسك الرئيسيتين في جنوب أوكرانيا باليوم الرابع من غزوه هذا البلد.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف قوله إن "خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أحكمت القوات المسلّحة الروسية حصارها لمدينتَي خيرسون (290 ألف نسمة) وبيرديانسك (110 آلاف نسمة)".

على صعيد آخر نقلت الوكالة ذاتها عن متحدث باسم الكرملين قوله إن روسيا مستعدة لبدء محادثات وإن موسكو تنتظر الآن الأوكرانيين.

وقالت وكالة "إنترفاكس" الروسية إنّ متحدث الكرملين صرّح بأنّ وفداً روسياً وصل إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الأوكرانيين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن قائد بالجيش الأوكراني قوله إنّ أوكرانيا أسقطت صاروخ كروز أطلقته قاذفة استراتيجية من بيلاروسيا.

وأضافت أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن إنشاء فيلق أجنبي للمتطوعين من الخارج.

مقتل 64 مدنياً ونزوح 160 ألفاً

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ما لا يقل عن 64 مدنياً لقوا حتفهم وإن أكثر من 160 ألفاً نزحوا عن بيوتهم بعد أن دخلت القوات الروسية أوكرانيا الأسبوع الماضي.

وقال المكتب في تقرير عن الوضع الحالي "حتى الساعة الخامسة صباح يوم 26 فبراير/شباط تتحدث مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن وقوع ما لا يقل عن 240 إصابة بين المدنيين بما في ذلك ما لا يقل عن 64 قتيلاً". وأضاف أن الأرقام الحقيقية ربما تكون أكبر من ذلك بكثير.

وقال إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية أدت إلى انقطاع الكهرباء أو المياه عن مئات الآلاف. ولحقت أضرار بمئات المنازل أو دمرت بينما أدى قصف جسور وطرق إلى عزل بعض التجمعات السكانية عن الأسواق.

ونقلت عن مفوضية اللاجئين قولها إن أكثر من 160 ألفاً نزحوا عن بيوتهم في أوكرانيا وإن أكثر من 116 ألفاً اضطروا للفرار إلى دول مجاورة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اضطرت وكالات الأمم المتحدة والشركاء في مجال المساعدة الإنسانية لوقف عمليات المساعدة بسبب تدهور الوضع الأمني".

وأضاف أن "الأمم المتحدة وشركاءها يحتفظون بوجودهم في البلاد وما زالوا ملتزمين بالبقاء على الأرض وتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة ومخاطر الحماية بمجرد أن يسمح الوضع بذلك".